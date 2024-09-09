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Published Сегодня, 09:22

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Updated Сегодня, 09:24

Ребенка убили

Сгубившего школьницу сектанта оставили за решеткой в Новосибирске

9 сентября 2024, 09:22
Фото: Новосибирский областной суд
Ребенка убили
Предполагаемого убийцу девочки оставили в новосибирском СИЗО, сообщил областной суд.

Случилось все в начале лета. В истязании и убийстве 10-летней школьницы обвинили супругов Олег и Анна Голдины. По неофициальной информации, мать девочки оставила ее у знакомых, а те довели ее до гибели.

Предполагается, что супружеская пара не кормила ребенка, била крапивой, всячески издевалась, изгоняя бесов. Злоумышленников прозвали сектантами. Издевательств школьница не выдержала и скончалась в больнице.

Подозреваемых арестовали. Главе семейству продлили арест до середины октября, а заседание по его жене пройдет черед неделю.

Что известно о секте, участники которой замучили девочку до смерти в Новосибирске
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