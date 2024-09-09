Сгубившего школьницу сектанта оставили за решеткой в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Случилось все в начале лета. В истязании и убийстве 10-летней школьницы обвинили супругов Олег и Анна Голдины. По неофициальной информации, мать девочки оставила ее у знакомых, а те довели ее до гибели.
Предполагается, что супружеская пара не кормила ребенка, била крапивой, всячески издевалась, изгоняя бесов. Злоумышленников прозвали сектантами. Издевательств школьница не выдержала и скончалась в больнице.
Подозреваемых арестовали. Главе семейству продлили арест до середины октября, а заседание по его жене пройдет черед неделю.