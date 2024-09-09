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Published Сегодня, 04:46

Modified Сегодня, 04:48

Updated Сегодня, 04:48

Разногласия случились

Скандал и разочарование получили зрители вместо концерта Шуры

9 сентября 2024, 04:46
Фото: соцсети Шуры
Разногласия случились

Скандал разгорелся из-за отмены концертов певца из Новосибирска Шуры

В Воронеже и Ростове-на-Дону отменили концерты новосибирского певца Шуры: все случилось из-за разногласий, уточнила концертная площадка Roof Live.

Выступления в Ростове неоднократно переносили с начала лета. Отмена связана с тем, что в регионе запрещены массовые мероприятия.

Причем перенесли концерты нескольких артистов, включая Шуры. Возмутился отменой директор новосибирца Павел Депершмидт. Он обвинил организаторов в мошенничестве. По его мнению, один из концертов Александра Медведева (Прим. ред. — настоящее имя Шуры), не должен был состояться вовсе.

А вот концертная площадка обвинения отвергает, имея все доказательства на руках. Детали разглашать никто из них не может, так как между ними был заключен договор о неразглашении. Сейчас деньги за билеты зрителям возвращаются.

Певец Шура борется с тяжелой болезнью из-за которой он похудел на 40 кг.

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