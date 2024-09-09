Скандал и разочарование получили зрители вместо концерта Шуры

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
Modified Сегодня, 04:48
Updated Сегодня, 04:48
Выступления в Ростове неоднократно переносили с начала лета. Отмена связана с тем, что в регионе запрещены массовые мероприятия.
Причем перенесли концерты нескольких артистов, включая Шуры. Возмутился отменой директор новосибирца Павел Депершмидт. Он обвинил организаторов в мошенничестве. По его мнению, один из концертов Александра Медведева (Прим. ред. — настоящее имя Шуры), не должен был состояться вовсе.
А вот концертная площадка обвинения отвергает, имея все доказательства на руках. Детали разглашать никто из них не может, так как между ними был заключен договор о неразглашении. Сейчас деньги за билеты зрителям возвращаются.
Певец Шура борется с тяжелой болезнью из-за которой он похудел на 40 кг.