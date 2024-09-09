Суровые фудкорты Новосибирска: вместо обеда школьнику сломали ногу

Дима* прилетел на каникулы к бабушке и пошел с приятелями поесть. Он заказывал еду, в тот момент по фудкорту бегали подростки. Самый старший из компании задел деревянный стол, который прилетел Диме в ногу. Медики выявили закрытый перелом нескольких костей стопы. Сейчас он в гипсе, в итоге пока не сможет заниматься спортом и танцами. Также пострадает учебный процесс, пишет КП-Новосибирск.