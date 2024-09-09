Суровые фудкорты Новосибирска: вместо обеда школьнику сломали ногу

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Дима* прилетел на каникулы к бабушке и пошел с приятелями поесть. Он заказывал еду, в тот момент по фудкорту бегали подростки. Самый старший из компании задел деревянный стол, который прилетел Диме в ногу. Медики выявили закрытый перелом нескольких костей стопы. Сейчас он в гипсе, в итоге пока не сможет заниматься спортом и танцами. Также пострадает учебный процесс, пишет КП-Новосибирск.
Родители Димы передали руководству ТЦ претензию, чтобы решить вопрос в досудебном порядке. Требования — покрыть затраты на лечение, всего 15 тысяч рублей, плюс компенсация морального ущерба.
Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения. Личность парня, из-за которого пострадал Дима, сейчас устанавливают. По мнению руководства ТЦ, именно этот человек виновен в травме Димы, поэтому и деньги нужно требовать с него.
При этом родители не согласны с таким ответом, поскольку администрация ТЦ обязана обеспечивать безопасность всех посетителей.
* имя изменено