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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

Фото носит иллюстративный характер

Суровые фудкорты Новосибирска: вместо обеда школьнику сломали ногу

9 сентября 2024, 12:04
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Фото носит иллюстративный характер

Школьнику сломали ногу на фудкорте в торговом центре Новосибирска

На фудкорте одного из новосибирских торговых центров 11-летний мальчик получил перелом ноги. Всё произошло, когда ребенок пришел туда с друзьями.

Дима* прилетел на каникулы к бабушке и пошел с приятелями поесть. Он заказывал еду, в тот момент по фудкорту бегали подростки. Самый старший из компании задел деревянный стол, который прилетел Диме в ногу. Медики выявили закрытый перелом нескольких костей стопы. Сейчас он в гипсе, в итоге пока не сможет заниматься спортом и танцами. Также пострадает учебный процесс, пишет КП-Новосибирск.

Родители Димы передали руководству ТЦ претензию, чтобы решить вопрос в досудебном порядке. Требования — покрыть затраты на лечение, всего 15 тысяч рублей, плюс компенсация морального ущерба.

Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения. Личность парня, из-за которого пострадал Дима, сейчас устанавливают. По мнению руководства ТЦ, именно этот человек виновен в травме Димы, поэтому и деньги нужно требовать с него.

При этом родители не согласны с таким ответом, поскольку администрация ТЦ обязана обеспечивать безопасность всех посетителей.

* имя изменено

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#Дети#ТЦ
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