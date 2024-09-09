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Третье уголовное дело возбудили в отношении экс-чиновника из мэрии Новосибирска

Третье уголовное дело возбудили в отношении экс-чиновника из мэрии Новосибирска

9 сентября 2024, 07:51
Фото: 1MI
Виталий Витухин находится в следственном изоляторе, сначала нанесенный им бюджету ущерб оценили в 53 млн, теперь сумма выросла на 28 млн рублей, сообщили следователи.

В отношении бывшего руководителя департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталия Витухина возбудили третье уголовное дело, пишет РБК. На этот раз экс-чиновника обвиняют в злоупотребление должностными полномочиями. Максимальное наказание по ч. 3 ст. 285 УК РФ — лишение свободы до 10 лет.

Согласно источнику издания, бюджет города понес ущерб в 28 млн рублей из-за несоблюдения условий концессионного соглашения с ООО «Объединение 24» по ремонту муниципальных бань.

Следствие полагает, что Витухин знал, что концессионер не ремонтирует бани, но при этом использует их по назначению. При этом глава департамента не торопился расторгать договор.

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Ранее Витухину продлили арест до 2 октября. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и причинении крупного ущерба. В деле фигурирует передача имущества и земли Заельцовского кладбища третьим лицам, ущерб оценили в 53 млн рублей.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Уголовное дело#Виталий Витухин
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