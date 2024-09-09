Учёный рассказал, что облако плазмы достигнет Земли к вечеру 10 сентября

Руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв в беседе с RT заявил, что 7 сентября произошёл выброс массы на Солнце, и, судя по прогнозу, край образовавшегося из-за этого плазменного облака заденет Землю ориентировочно вечером 10 сентября.