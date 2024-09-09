Учёный рассказал, что облако плазмы достигнет Земли к вечеру 10 сентября

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
«7 сентября был выброс массы на Солнце. Это некое плазменное облако, которое было выброшено в космическое пространство. И в целом оно движется мимо Земли, однако по моделям получается, что край облака Землю заденет. Возможен благоприятный вариант, что облако свернёт в сторону, вообще Землю не зацепит. Есть варианты, что оно, наоборот, сместится к Земле, и удары будут сильнее. Но вот в целом есть большая вероятность, что всё-таки какой-то удар по Земле будет», — рассказал эксперт изданию RT.
Он отметил, что от Солнца до Земли — расстояние большое, поэтому такие облака движутся довольно долго, двое-трое суток.
«Оно сейчас ещё в полёте. Но примерно ждать, что к Земле оно придёт завтра вечером. Поэтому у нас примерно в семь-восемь вечера есть вероятность такого-то импактного события. Но, опять же, поскольку события вечерние, можно добавить, что мы, кроме бури, выдаём прогноз на полярное сияние, поскольку связанные явления. Но повторюсь, есть разные виды сценариев», — заключил Богачёв.