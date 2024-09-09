В деле исчезнувшей из лифта жительницы Новосибирска появилась зацепка

Однако развязки в этом деле так и не было. Его расследование даже прекратили. И вот, в 2024 году, архивы снова подняли. Появился шанс, что современные экспертизы смогут понять по вещдокам, что было в тот злополучный день. Сибирячке сейчас могло быть 43 года. Ее сын переехал в Москву, ему до сих пор тяжело говорить о матери.