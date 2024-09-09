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Posted Сегодня, 05:32

Published Сегодня, 05:32

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

Женщина пропала в лифте

В деле исчезнувшей из лифта жительницы Новосибирска появилась зацепка

9 сентября 2024, 05:32
Фото: 1MI
Женщина пропала в лифте
В 2009 году в новосибирском Академгородке без вести пропала Ирина Сафонова и в 2024 году появилась единственная зацепка в ее деле, сообщили правоохранители.

Ирина Сафонова таинственно пропала, зайдя в лифт своего дома. Последний раз ее видели в ночь на 9 сентября 2009 года. Она возвращалась после встречи с другом Александром Скурихиным. Он довез ее до подъезда, а дальше девушка перестала выходить на связь.

Мужчина ей звонил и писал, поднял панику на следующее утро, написал вместе с братом заявление в полицию. Сначала Александр был в числе подозреваемых, но даже детектор лжи показал, что тот не причастен к исчезновению подруги.

В подъезде в то время камер не было. Соседка нашла в лифте лишь связку ключей и газету. От самой Ирины не было и следа. Дома ее ждал сын. Одной из версий пропажи стали массовые изнасилования девушек на районе, а также одно убийство, пишет КП-Новосибирск.

Однако развязки в этом деле так и не было. Его расследование даже прекратили. И вот, в 2024 году, архивы снова подняли. Появился шанс, что современные экспертизы смогут понять по вещдокам, что было в тот злополучный день. Сибирячке сейчас могло быть 43 года. Ее сын переехал в Москву, ему до сих пор тяжело говорить о матери.

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