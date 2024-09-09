В деле исчезнувшей из лифта жительницы Новосибирска появилась зацепка

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Ирина Сафонова таинственно пропала, зайдя в лифт своего дома. Последний раз ее видели в ночь на 9 сентября 2009 года. Она возвращалась после встречи с другом Александром Скурихиным. Он довез ее до подъезда, а дальше девушка перестала выходить на связь.
Мужчина ей звонил и писал, поднял панику на следующее утро, написал вместе с братом заявление в полицию. Сначала Александр был в числе подозреваемых, но даже детектор лжи показал, что тот не причастен к исчезновению подруги.
В подъезде в то время камер не было. Соседка нашла в лифте лишь связку ключей и газету. От самой Ирины не было и следа. Дома ее ждал сын. Одной из версий пропажи стали массовые изнасилования девушек на районе, а также одно убийство, пишет КП-Новосибирск.
Однако развязки в этом деле так и не было. Его расследование даже прекратили. И вот, в 2024 году, архивы снова подняли. Появился шанс, что современные экспертизы смогут понять по вещдокам, что было в тот злополучный день. Сибирячке сейчас могло быть 43 года. Ее сын переехал в Москву, ему до сих пор тяжело говорить о матери.