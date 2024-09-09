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В два раза быстрее, но удобнее ли — запущен автобус из Новосибирска в Томск

В два раза быстрее, но удобнее ли — запущен автобус из Новосибирска в Томск

9 сентября 2024, 10:35
Фото: 1MI
С 1 октября открывается новый автобусный рейс из Новосибирска в Томск, сообщение опубликовано на официальном сайте автоавокзала.

Новый рейс из Новосибирска в Томск начнет курсировать с 1 октября. Автобусы будут отправляться с Новосибирского автовокзала-главного.

Ежедневный автобус назначен на 11.10. Дорога до Томска займет четыре часа двадцать минут: пассажиры окажутся на автовокзале Томска в 15.30. Билет на этот рейс обойдется в 1150 рублей. Первым пассажирам придется ответить на вопрос об уровне удобства и комфорте такого вида путешествия.

Ведь в Томск из Новосибирска можно также поехать на поезде. В сутки от вокзала Новосибирск-главный отправляется три рейса в Томск, дорога займет примерно семь часов, стоимость билета — от 1375 рублей.

Ранее Atas.Info рассказал о трех сибирских городах, в которые можно отправиться из Новосибирска на выходных.

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