В два раза быстрее, но удобнее ли — запущен автобус из Новосибирска в Томск

Ежедневный автобус назначен на 11.10. Дорога до Томска займет четыре часа двадцать минут: пассажиры окажутся на автовокзале Томска в 15.30. Билет на этот рейс обойдется в 1150 рублей. Первым пассажирам придется ответить на вопрос об уровне удобства и комфорте такого вида путешествия.