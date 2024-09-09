В два раза быстрее, но удобнее ли — запущен автобус из Новосибирска в Томск

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Новый рейс из Новосибирска в Томск начнет курсировать с 1 октября. Автобусы будут отправляться с Новосибирского автовокзала-главного.
Ежедневный автобус назначен на 11.10. Дорога до Томска займет четыре часа двадцать минут: пассажиры окажутся на автовокзале Томска в 15.30. Билет на этот рейс обойдется в 1150 рублей. Первым пассажирам придется ответить на вопрос об уровне удобства и комфорте такого вида путешествия.
Ведь в Томск из Новосибирска можно также поехать на поезде. В сутки от вокзала Новосибирск-главный отправляется три рейса в Томск, дорога займет примерно семь часов, стоимость билета — от 1375 рублей.
Ранее Atas.Info рассказал о трех сибирских городах, в которые можно отправиться из Новосибирска на выходных.