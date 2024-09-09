В Новосибирске начали подключать отопление — подробная карта с адресами

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
9 сентября начнут отапливать здания 12 детских садов Новосибирска, рассказал в ходе оперативного совещания в областном правительстве генеральный директор АО «СГК-Новосибирск» Дмитрий Перязев.
Адреса приведены на карте.
Неделю назад тепло досрочно пришло в детскую больницу №4 и больницу №34. Отопление дали в одном из роддомов Новосибирска.
Напомним, отопление дают, когда среднесуточная температура в течение пяти дней держится на уровне ниже +8 градусов. Судя по прогнозам, до таких показателей еще далеко.
Между тем, регион заливают дожди, из-за чего ввели режим чрезвычайной ситуации. Аграрии не успевают убрать урожай и рискуют лишиться его весомой части.