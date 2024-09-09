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Posted Сегодня, 06:12

Published Сегодня, 06:12

Modified Сегодня, 06:14

Updated Сегодня, 06:14

Стало известно, в каких зданиях Новосибирска подключили отопление

В Новосибирске начали подключать отопление — подробная карта с адресами

9 сентября 2024, 06:12
Фото: Изображение Midjourney

Стало известно, в каких зданиях Новосибирска подключили отопление

Социальные объекты подключают к теплоснабжению раньше, чем жилые дома, напомнили в компании СГК-Новосибирск.

9 сентября начнут отапливать здания 12 детских садов Новосибирска, рассказал в ходе оперативного совещания в областном правительстве генеральный директор АО «СГК-Новосибирск» Дмитрий Перязев.

Адреса приведены на карте.

Неделю назад тепло досрочно пришло в детскую больницу №4 и больницу №34. Отопление дали в одном из роддомов Новосибирска.

Напомним, отопление дают, когда среднесуточная температура в течение пяти дней держится на уровне ниже +8 градусов. Судя по прогнозам, до таких показателей еще далеко.

Между тем, регион заливают дожди, из-за чего ввели режим чрезвычайной ситуации. Аграрии не успевают убрать урожай и рискуют лишиться его весомой части.

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