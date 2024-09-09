Волна заморозков и снега приближается к Новосибирской области

Средняя температура воздуха в сентябре составит +11, такие данные дают в Западно-Сибирском гидрометцентре. А вот во второй декаде месяца заметно похолодает. Заморозки до -6 ударят по региону. Также местами возможны дожди. В конце месяца пройдет снег, но он быстро растает.