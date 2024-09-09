Волна заморозков и снега приближается к Новосибирской области

Posted Сегодня, 02:38
Published Сегодня, 02:38
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Updated Сегодня, 02:40
Средняя температура воздуха в сентябре составит +11, такие данные дают в Западно-Сибирском гидрометцентре. А вот во второй декаде месяца заметно похолодает. Заморозки до -6 ударят по региону. Также местами возможны дожди. В конце месяца пройдет снег, но он быстро растает.
А вот «Яндекс. Погода» сильных заморозков не обещает. Средняя температура будет +10…+14 днем и +6…+10 ночью.
Gismeteo прогнозирует во второй половине месяца постоянные дожди. До 18 числа будет тепло, в пределах +15. Затем температура не превысит +10.
Совсем скоро в Новосибирской области начнется так называемое «бабье лето».