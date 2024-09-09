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Published Сегодня, 07:33

Modified Сегодня, 07:35

Updated Сегодня, 07:35

Когда дадут тепло

Все ремонтные работы на объектах энергетики и ЖКХ в Новосибирске завершат 1 ноября

9 сентября 2024, 07:33
Фото: 1MI
Когда дадут тепло
О подготовке объектов ЖКХ к отопительному сезону в Новосибирской области доложили на оперативном совещании губернатору Андрею Травникову.

О подготовке региона к отопительному сезону в 2024–2025 году сообщил и. о. министра ЖКХ Евгений Назаров, а со-докладчиком был гендиректор СГК Дмитрий Перязев. Они проинформировали, что ремонтные работы на объектах ЖКХ и энергетики завершат к 1 ноября.

Андрей Травников подчеркнул: «Погода за окном уже заставляет всерьёз задумываться о завершении ремонтной кампании по подготовке объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства к зиме и о начале нового отопительного периода. Мы видим, что в связи с большим объёмом ремонтной программы часть работ ещё продолжается и будет продолжена после начала отопительного сезона, завершаются замены труб и восстановление благоустройства. Главное условие, чтобы это не влияло на подачу теплоносителя потребителям. Ситуацию теперь будем оперативно отслеживать по еженедельным докладам и. о. министра по паспортизации и по началу отопительного периода в муниципалитетах», − отметил губернатор.
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После ряда происшествий в мороз в январе текущего года в Ленинском районе, особое внимание уделялось подготовке к сезону в городе. СГК поручили не допустить подобные аварии. Когда в регионе появилась специальная комиссия по расследованию причин ЧП, то выяснилось, что теплосети были изношены, а управляющие компании не были готовы к работе в режиме ЧС.

В последние годы ситуация с заменой ветхих магистральных теплосетей изменилась в лучшую сторону. С 2022 года в Новосибирске начата реализация десятилетней инвестиционной программы СГК в теплосетевом комплексе, что позволило кратно увеличить замену магистральных теплосетей. В 2022 году заменено 11 километров; в 2023 − 19, в 2024 − 36.

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Чтобы начало отопительного сезона было стабильным, важно выполнить три задачи. В их число входят завершение ремонта на теплосетях и источниках тепловой энергии, формирование аварийного запаса материально-технических ресурсов для ликвидации ЧС, в срок до 15 ноября 2024 получить паспорта готовности муниципальных образований к работе в отопительный период. Муниципальным образованиям на подготовку объектов коммунального хозяйства выплатят поддержку в размере 2 млрд 510 млн рублей. На сегодня перечислено уже более 75% средств.

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