Все ремонтные работы на объектах энергетики и ЖКХ в Новосибирске завершат 1 ноября

После ряда происшествий в мороз в январе текущего года в Ленинском районе, особое внимание уделялось подготовке к сезону в городе. СГК поручили не допустить подобные аварии. Когда в регионе появилась специальная комиссия по расследованию причин ЧП, то выяснилось, что теплосети были изношены, а управляющие компании не были готовы к работе в режиме ЧС.