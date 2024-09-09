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Жительница Новосибирска упустила шанс выиграть 10 миллионов

Жительница Новосибирска упустила шанс выиграть 10 миллионов

9 сентября 2024, 06:44
Фото: ТНТ
Екатерина Шумкина из Новосибирска покинула ряды участников шоу «Игры без границ», это стало известно из нового выпуска проекта.

Спортсменка и ее напарник не смогли выйти в полуфинал, уступив белорусам и бразильцам. Состязания шли в четыре этапа.

Екатерина Шумкина рассказала, что в Новосибирске за нее болела семья. Результат своего участия в шоу спортсменка как поражение не расценивает. По ее словам, главное — это опыт.

Финальный выпуск со своим участием сибирячка смотрела в студенческом общежитии. Своих соперников Шумкина описала как очень сильных спортсменов.

В проекте «Игры без границ» соревнуются участники из Узбекистана, Беларуси, Бразилии и России. Главный приз — 10 млн рублей.

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