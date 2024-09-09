Жительница Новосибирска упустила шанс выиграть 10 миллионов

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Спортсменка и ее напарник не смогли выйти в полуфинал, уступив белорусам и бразильцам. Состязания шли в четыре этапа.
Екатерина Шумкина рассказала, что в Новосибирске за нее болела семья. Результат своего участия в шоу спортсменка как поражение не расценивает. По ее словам, главное — это опыт.
Финальный выпуск со своим участием сибирячка смотрела в студенческом общежитии. Своих соперников Шумкина описала как очень сильных спортсменов.
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