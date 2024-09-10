Ашхабад назван «самым странным городом в мире» — в чем причина

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Путешественник из Европы назвал столицу Туркменистана Ашхабад «самым странным городом в мире». Несмотря на всю красоту, город производит впечатление безлюдного. Тревел-блогер Дрю Бински рассказал, что Ашхабад — это смесь Диснейленда и Северной Кореи.
По словам путешественника, Туркменистан обладает значительными запасами природного газа. Немалая часть денег, полученных от продажи сырья, идет на строительство и украшение столицы.
«80% зданий в Ашхабаде облицовано белоснежным итальянским мрамором. Из-за этого он даже угодил в книгу рекордов Гиннесса. У гуляющих среди фонтанов, статуй и домов Ашхабада туристов создается впечатление, что жители города куда-то исчезли. Это создает странное чувство, что за тобой кто-то наблюдает. Иногда бывает страшно даже фотографировать», — рассказал блогер.
Кроме того, путешественника поразили некоторые законы, принятые в Туркменистане и инициированные первым президентом страны Сапармуратом Ниязовым, или Туркменбаши.
«Например, Туркменбаши переименовал названия месяцев в году в честь членов своей семьи, запретил цирки, так как они шумные и запретил держать дома собак, так как от них якобы плохо пахнет», — напомнил турист.
В то же время путешественник предположил, что Ашхабад кажется пустым из-за жары: более +40 градусов — обычная температура для него. По второй версии, тоталитарный способ управления этой одной из самых закрытых стран в мире тоже могло повлиять на негласныые правила, принятые среди местных жителей.
Из Новосибирска в Ашхабад можно добраться прямым рейсом. Правда, это путешествие обойдется достаточно дорого. Билет на самолет на 19 сентября с возвращением в столицу Сибири 26 сентября обойдется в 88 тысяч рублей. Дорога в один конец займет 10 часов.