Ашхабад назван «самым странным городом в мире» — в чем причина

В то же время путешественник предположил, что Ашхабад кажется пустым из-за жары: более +40 градусов — обычная температура для него. По второй версии, тоталитарный способ управления этой одной из самых закрытых стран в мире тоже могло повлиять на негласныые правила, принятые среди местных жителей.