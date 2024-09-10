atas.info
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
atas.info
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 10:52

Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

Ашхабад назван «самым странным городом в мире» — в чем причина

Ашхабад назван «самым странным городом в мире» — в чем причина

10 сентября 2024, 10:52
Фото: соцсети
Путешественник назвал столицу Туркменистана смесью Диснейленда и Северной Кореи.

Путешественник из Европы назвал столицу Туркменистана Ашхабад «самым странным городом в мире». Несмотря на всю красоту, город производит впечатление безлюдного. Тревел-блогер Дрю Бински рассказал, что Ашхабад — это смесь Диснейленда и Северной Кореи.

По словам путешественника, Туркменистан обладает значительными запасами природного газа. Немалая часть денег, полученных от продажи сырья, идет на строительство и украшение столицы.

«80% зданий в Ашхабаде облицовано белоснежным итальянским мрамором. Из-за этого он даже угодил в книгу рекордов Гиннесса. У гуляющих среди фонтанов, статуй и домов Ашхабада туристов создается впечатление, что жители города куда-то исчезли. Это создает странное чувство, что за тобой кто-то наблюдает. Иногда бывает страшно даже фотографировать», — рассказал блогер.
Чистая вода и белый песок: что удивило путешественников на казахском озере Бухтарма
Узнать подробнее

Кроме того, путешественника поразили некоторые законы, принятые в Туркменистане и инициированные первым президентом страны Сапармуратом Ниязовым, или Туркменбаши.

«Например, Туркменбаши переименовал названия месяцев в году в честь членов своей семьи, запретил цирки, так как они шумные и запретил держать дома собак, так как от них якобы плохо пахнет», — напомнил турист.

В то же время путешественник предположил, что Ашхабад кажется пустым из-за жары: более +40 градусов — обычная температура для него. По второй версии, тоталитарный способ управления этой одной из самых закрытых стран в мире тоже могло повлиять на негласныые правила, принятые среди местных жителей.

Из Новосибирска в Ашхабад можно добраться прямым рейсом. Правда, это путешествие обойдется достаточно дорого. Билет на самолет на 19 сентября с возвращением в столицу Сибири 26 сентября обойдется в 88 тысяч рублей. Дорога в один конец займет 10 часов.

Читайте также:
Фальшивые сангрия и паэлья: как обманывают туристов в ИспанииАнтирейтинг стран, в которых туристам нельзя пить водопроводную водуЕвропейцы устали от туристов и готовятся ограничить их поток
Три сибирских города, в которые можно отправиться на выходные из Новосибирска
Узнать подробнее
#Юрий Фомиченко#Туризм#Путешествия#КЦ
Подпишитесь
Техника НАТО на улицах Новосибирска — названы сроки появления танков
Сегодня, 05:47
Обыски прошли у высокопоставленных силовиков Новосибирска — к кому нагрянули
Сегодня, 10:24
«И на все вопросы отвечать: „Всегда живой!“» — 60 лет Егору Летову
Сегодня, 09:07
Производители сливочного масла наживаются на покупателях из Новосибирска
Сегодня, 08:04
Новый подрядчик ремонта Октябрьского моста в Новосибирске — кто им стал
Сегодня, 06:42
Район «Острых козырьков» — как сейчас выглядит легендарная Нахаловка
Вчера, 22:30