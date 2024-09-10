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Posted Сегодня, 12:29

Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

Ребенок появился в семье спортсмена

Чемпион Роман Власов из Новосибирска стал отцом во второй раз

10 сентября 2024, 12:29
Фото: ВК/Роман Власов
Ребенок появился в семье спортсмена
В Новосибирске у чемпиона на свет появился второй ребенок, о чем он радостно рассказал в соцсетях.

Роман Власов является олимпийским чемпионом, борцом греко-римского стиля, мастером спорта. Он имеет десятки наград и побед.

Новосибирец радостно поделился, что в его семье появился второй сын. Его назвали Савелием. Спортсмен поприветствовал новорожденного, сделав снимок на память.

Первого сына семьи зовут Лев. Роману 33 года и его женой стала фехтовальщица Виолетта Колобова.

Ранее на почтовых марках из Республики Кабо-Верде изобразили борца Романа Власова.

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#Эмилия Губарева#Спорт#Общество#Новосибирск#Дети#Семья
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