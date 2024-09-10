Чемпион Роман Власов из Новосибирска стал отцом во второй раз

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Роман Власов является олимпийским чемпионом, борцом греко-римского стиля, мастером спорта. Он имеет десятки наград и побед.
Новосибирец радостно поделился, что в его семье появился второй сын. Его назвали Савелием. Спортсмен поприветствовал новорожденного, сделав снимок на память.
Первого сына семьи зовут Лев. Роману 33 года и его женой стала фехтовальщица Виолетта Колобова.
Ранее на почтовых марках из Республики Кабо-Верде изобразили борца Романа Власова.