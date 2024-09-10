Чиновнице Минстроя Новосибирской области избрали меру пресечения

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Ольга Колмакова является начальницей отдела, занимающегося контрактами министерства строительства в правительстве Новосибирской области.
Предполагается, что в период с 2022 года она получила «вознаграждение» от бизнесмена в сфере строительства. Руководитель компании вручил ей телефон и оказывал другие услуги имущественного характера. Общая сумма взятки — более 120 тысяч рублей.
За «вознаграждение» Колмакова помогала ускоренно рассматривать конкурсную документацию и действовать в интересах определенного застройщика. Название компании следователи не раскрывают. Начальнице грозит реальный срок от 3 до 8 лет.
В настоящий момент суд ее отправил под домашний арест, хоть следователи и настаивали на заключении подозреваемой под стражу. Дома работница просит до 9 ноября текущего года. Это решение еще можно обжаловать.