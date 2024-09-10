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Posted Сегодня, 07:35

Published Сегодня, 07:35

Modified Сегодня, 07:37

Updated Сегодня, 07:37

В чем обвиняется начальница отдела

Чиновнице Минстроя Новосибирской области избрали меру пресечения

10 сентября 2024, 07:35
Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области
В чем обвиняется начальница отдела

Новосибирскую чиновницу отправили домой после обвинения во взятках

В Новосибирске избрали меру пресечения подозреваемой во взятке начальнице отдела Минстроя, сообщили в судебном департаменте.

Ольга Колмакова является начальницей отдела, занимающегося контрактами министерства строительства в правительстве Новосибирской области.

Предполагается, что в период с 2022 года она получила «вознаграждение» от бизнесмена в сфере строительства. Руководитель компании вручил ей телефон и оказывал другие услуги имущественного характера. Общая сумма взятки — более 120 тысяч рублей.

За «вознаграждение» Колмакова помогала ускоренно рассматривать конкурсную документацию и действовать в интересах определенного застройщика. Название компании следователи не раскрывают. Начальнице грозит реальный срок от 3 до 8 лет.

В настоящий момент суд ее отправил под домашний арест, хоть следователи и настаивали на заключении подозреваемой под стражу. Дома работница просит до 9 ноября текущего года. Это решение еще можно обжаловать.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Строительство#Арест#Взятка#Расследование#Министерство#Коррупция#Чиновница
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