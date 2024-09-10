Дело об убийстве Наташи Матюхиной все-таки дошло до суда в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:17
Published Сегодня, 03:17
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Updated Сегодня, 03:19
Уголовное дело, возбужденное в отношении Максима Кудрявцева и Евгения Бартоломея, будет рассмотрено в суде. С таким требованием выступила прокуратура.
Ранее дело вернули в надзорное ведомство из-за обнаруженных ошибок в обвинительном заключении.
Кудрявцева и Бартоломея обвиняют по ряду тяжких статей Уголовного кодекса РФ, среди которых убийство, сокрытие тела, другие. Согласно выводам следствия, полицейские на служебном автомобиле сбили 15-летнюю школьницу в Усть-Таркском районе, когда та шла домой. С целью сокрытия преступления и желания уйти от правосудия, мужчины спрятали тело. Следствие в отношении еще двух лиц, причастных к уголовному делу, продолжается.
Тело девочки до сих пор не могут найти. С ее гибелью связывают убийство другого человека в том же районе. Он пропал в 2013 году, после чего его тело нашли со следами сильных увечий. Мужчина мог что-то знать о произошедшем с Наташей Матюхиной.