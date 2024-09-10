Дело об убийстве Наташи Матюхиной все-таки дошло до суда в Новосибирске

Тело девочки до сих пор не могут найти. С ее гибелью связывают убийство другого человека в том же районе. Он пропал в 2013 году, после чего его тело нашли со следами сильных увечий. Мужчина мог что-то знать о произошедшем с Наташей Матюхиной.