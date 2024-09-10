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Posted Сегодня, 08:18

Published Сегодня, 08:18

Modified Сегодня, 08:20

Updated Сегодня, 08:20

Детей временно изъяли

Детей забрали из семьи после захвата их в заложники пьяным жителем Новосибирска

10 сентября 2024, 08:18
Фото: 1MI
Детей временно изъяли
Агрессор угрожал трем детям и их матери, уточнили в региональной прокуратуре

Несовершеннолетние дети помещены в ГАУ НСО «ЦСПСД „Семья“. Всем трем несовершеннолетним требуется реабилитация. По данным прокуратуры, никто из них физически не пострадал при захвате в заложники.

Напомним, ночью в Новосибирске правоохранителям поступил сигнал о захвате заложников. Пьяный 37-летний мужчина угрожал расправой сожительнице и ее детям. Он требовал три миллиона рублей. Всех жертв удалось спасти. агрессор задержан и изолирован.

Возбуждено уголовное дело. В ближайшие часы мужчине изберут меру пресечения.

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#Екатерина Боженович#Общество#Происшествия#Новосибирск#Дети#Уголовное дело
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