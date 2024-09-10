Детей забрали из семьи после захвата их в заложники пьяным жителем Новосибирска

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Несовершеннолетние дети помещены в ГАУ НСО «ЦСПСД „Семья“. Всем трем несовершеннолетним требуется реабилитация. По данным прокуратуры, никто из них физически не пострадал при захвате в заложники.
Напомним, ночью в Новосибирске правоохранителям поступил сигнал о захвате заложников. Пьяный 37-летний мужчина угрожал расправой сожительнице и ее детям. Он требовал три миллиона рублей. Всех жертв удалось спасти. агрессор задержан и изолирован.
Возбуждено уголовное дело. В ближайшие часы мужчине изберут меру пресечения.