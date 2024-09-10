Дожди «смыли» миллиард из бюджета новосибирских аграриев — как такое произошло

Фермеры сетуют, что такое происходит первый раз за несколько десятилетий. Затяжные дожди не характерны для этого времени для региона, обычно так происходит позже. Аграрии пытаются лавировать между зарядами осадков, буквально по зернышку отвоевывая урожай. Также погодные условия и высокая влажность скажутся на качестве самого зерна, снизят его рыночную стоимость.