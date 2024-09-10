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Ущерб новосибирским аграриям от дождей оценен в 1 млрд рублей

Дожди «смыли» миллиард из бюджета новосибирских аграриев — как такое произошло

10 сентября 2024, 06:47
Фото: Изображение Midjourney

Ущерб новосибирским аграриям от дождей оценен в 1 млрд рублей

Дожди, которые обильно идут в Новосибирской области, уже нанесли ущерб сельскому хозяйству в 1 млрд рублей, заявил на заседании в Заксобрании региона министр сельского хозяйства Андрей Шинделов.

От осадков погибли насаждения на площади более 168 тысяч гектаров. Это предварительные подсчеты, точные масштабы станут известны позднее.

В 12 муниципалитетах Новосибирской области действует режим чрезвычайной ситуации. В восьми районах активирован режим повышенной готовности. Сбор урожая идет медленно.

Режим ЧС из-за дождливой погоды действует с 10 сентября, меры направлены на помощь предпринимателям, занимающимся сельским хозяйством. Это является основанием для снижения целевых показателей уборочной. А застрахованные хозяйства смогут получить компенсационные выплаты. В регионе застрахованы 186 тысяч га земель на общую сумму 2,2 млрд рублей.

Для помощи аграриям с 10 сентября вводится режим ЧС в Новосибирской области
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Фермеры сетуют, что такое происходит первый раз за несколько десятилетий. Затяжные дожди не характерны для этого времени для региона, обычно так происходит позже. Аграрии пытаются лавировать между зарядами осадков, буквально по зернышку отвоевывая урожай. Также погодные условия и высокая влажность скажутся на качестве самого зерна, снизят его рыночную стоимость.

До конца недели в Новосибирской области ожидают прихода бабьего лета с сухой и теплой погодой.

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#Алёна Рогонова#Экономика#Новосибирск#Сельское хозяйство#Ущерб
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