Экономист рассказала, можно ли бесплатно поехать в отпуск на полученные на АЗС баллы

Если можно сэкономить, то почему бы не воспользоваться данной возможностью — добавила эксперт. Программы лояльности от АЗС могут быть выгодными для клиентов, особенно для тех, кто часто пользуется услугами. Однако рассчитывать на бесплатную дорогу в отпуск, оплаченную баллами, все же не стоит, так как копить их придется очень долго.