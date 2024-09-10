atas.info
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
atas.info
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 05:34

Published Сегодня, 05:34

Modified Сегодня, 05:35

Updated Сегодня, 05:35

Экономист рассказала, можно ли бесплатно поехать в отпуск на полученные на АЗС баллы

10 сентября 2024, 05:34
В последние годы многие компании создали для своих клиентов всевозможные бонусы и кэшбэки за покупки. Желание получить что-то «бесплатно» создает эффект дополнительных преимуществ без затрат. Особенно популярны баллы, полученные на АЗС.

Почему такая выгода на самом деле иллюзия и можно ли бесплатно отправиться в отпуск, потратив полученные баллы, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова.

Она отметила, что в каждом рекламном объявлении, на каждом баннере мелькают слова «бонус», «кэшбэк», «промокод», «1+1=3» и многие другие. Люди поддаются на очередную маркетинговую уловку, совершая порой покупки, которые мотивированы не истинными потребностями и намерениями, а выгодой, которую можно получить, сделав то или иное приобретение.

«Но нельзя отрицать тот факт, что программы лояльности „несут исключительное зло“ для своих клиентов. Это не так. Многие программы кэшбэка легко интегрируются в повседневную жизнь. Когда клиент видит реальную возможность вернуть часть денег или получить дополнительные бонусы, он остается преданным выбранному бренду», — заявила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Экономист подчеркнула, что сейчас за рулем автомобиля каждый второй. Затраты на бензин составляют существенный процент бюджета семьи, в которой может быть еще и не один автомобиль. Именно поэтому программы лояльности от АЗС все больше завоевывают рынок.

«Практически у каждого автомобилиста есть карточка, использование которой позволяет накопить баллы за каждую заправку, получить скидку на топливо или на товары в категории партнерских предложений: рестораны, сервисы, автомагазины и так далее. Это позволяет стать участником разовых или ежегодных акций, например, по случаю дня рождения компании или владельца карты лояльности, а также получить возврат части потраченной суммы», — пояснила Проданова.

Если можно сэкономить, то почему бы не воспользоваться данной возможностью — добавила эксперт. Программы лояльности от АЗС могут быть выгодными для клиентов, особенно для тех, кто часто пользуется услугами. Однако рассчитывать на бесплатную дорогу в отпуск, оплаченную баллами, все же не стоит, так как копить их придется очень долго.

«Чем чаще вы заправляетесь, а также приобретаете аксессуары, кофе и другие товары, тем быстрее появится возможность „бесплатно“ попутешествовать. Но ставить себе столь долгосрочные цели, наверное, не стоит. Лучше не копить баллы годами, а пользоваться преимуществами, получая скидку „здесь и сейчас“, — заключила экономист.

Подпишитесь
У Давы родилась дочь — она особенная
Сегодня, 03:06
Район «Острых козырьков» — как сейчас выглядит легендарная Нахаловка
Вчера, 22:30
Стало известно, кто занял кресло главы минздрава Новосибирской области
Сегодня, 05:29
Пять правил удачной фотосессии осенью — как получить эффектные снимки
Сегодня, 04:55
Растение способно бороться с коронавирусом — как его название
Сегодня, 03:58
Отопительный сезон в Новосибирске — даты начала за последние 10 лет
Сегодня, 02:39