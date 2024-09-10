Экс-директору «Кудряшовское» не простили порчу лесов под Новосибирском

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
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Updated Сегодня, 06:30
Колыванский районный суд продолжает рассмотрение уголовного дела бывшего директора ОАО «Кудряшовское» Владимира Гавриленко.
10 сентября суд рассмотрел очередное ходатайство Гавриленко. Он просил прекратить еще одно уголовное дело и обойтись штрафом. Речь идет о повреждении лесов (ч. 4 ст. 261 УК РФ). В качестве смягчающих обстоятельств Гавриленко привел то, что ранее не привлекался к уголовной ответственности, а преступление классифицируется как средней тяжести. Также АО «Кудряшовское» покрыло ущерб, нанесенный лесам — более 3,1 млн рублей. Однако суд счет доводы несущественными, следующее заседание пройдет 30 сентября.
В июне суд принял решение прекратить уголовное дело о загрязнении вод и порче земли (ч. 1 ст. 250, ч. 1 ст. 254 УК РФ). Суд взял во внимание истечение сроков давности и небольшую тяжесть преступлений.
Как установило следствие, порча ресурсов произошла из-за сброса с производства продуктов жизнедеятельности свиней. Местные жители стали бить тревогу в мае 2022 года, когда заметили, что воды реки Амба и несколько озер стали грязными, от них исходил запах навоза. Проверка показала, что причиной стала деятельность АО «Кудряшовское». Напомним, предприятие выпускает мясную продукцию. Суд приступил к рассмотрению уголовного дела Гавриленко в апреле 2023 года. Имущество предприятия было арестовано.