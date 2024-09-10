Экс-директору «Кудряшовское» не простили порчу лесов под Новосибирском

Как установило следствие, порча ресурсов произошла из-за сброса с производства продуктов жизнедеятельности свиней. Местные жители стали бить тревогу в мае 2022 года, когда заметили, что воды реки Амба и несколько озер стали грязными, от них исходил запах навоза. Проверка показала, что причиной стала деятельность АО «Кудряшовское». Напомним, предприятие выпускает мясную продукцию. Суд приступил к рассмотрению уголовного дела Гавриленко в апреле 2023 года. Имущество предприятия было арестовано.