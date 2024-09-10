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Экс-директору «Кудряшовское» не простили порчу лесов под Новосибирском

Экс-директору «Кудряшовское» не простили порчу лесов под Новосибирском

10 сентября 2024, 06:28
Фото: Управление судебного департамента Новосибирской области
Владимир Гавриленко просил закрыть уголовное дело и хотел отделаться штрафом, но прокуратура настояла на обратном, сообщили в пресс-службе Управления судебного департамента Новосибирской области.

Колыванский районный суд продолжает рассмотрение уголовного дела бывшего директора ОАО «Кудряшовское» Владимира Гавриленко.

10 сентября суд рассмотрел очередное ходатайство Гавриленко. Он просил прекратить еще одно уголовное дело и обойтись штрафом. Речь идет о повреждении лесов (ч. 4 ст. 261 УК РФ). В качестве смягчающих обстоятельств Гавриленко привел то, что ранее не привлекался к уголовной ответственности, а преступление классифицируется как средней тяжести. Также АО «Кудряшовское» покрыло ущерб, нанесенный лесам — более 3,1 млн рублей. Однако суд счет доводы несущественными, следующее заседание пройдет 30 сентября.

В июне суд принял решение прекратить уголовное дело о загрязнении вод и порче земли (ч. 1 ст. 250, ч. 1 ст. 254 УК РФ). Суд взял во внимание истечение сроков давности и небольшую тяжесть преступлений.

Поставлена точка в уголовном деле экс-директора новосибирского АО «Кудряшовское»
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Как установило следствие, порча ресурсов произошла из-за сброса с производства продуктов жизнедеятельности свиней. Местные жители стали бить тревогу в мае 2022 года, когда заметили, что воды реки Амба и несколько озер стали грязными, от них исходил запах навоза. Проверка показала, что причиной стала деятельность АО «Кудряшовское». Напомним, предприятие выпускает мясную продукцию. Суд приступил к рассмотрению уголовного дела Гавриленко в апреле 2023 года. Имущество предприятия было арестовано.

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