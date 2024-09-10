Еще один трамвай сошел с рельсов в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
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Трамвай сошел с рельсов при движении по маршруту в районе остановкой «Зональный институт». Несмотря на инцидент, никто не пострадал. Ранее на территории города уже происходили аналогичные случаи схода вагонов с рельсов.
Летом сотрудники «ГорЭлектроТранспорта» пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на неудовлетворительное состояние составов. Работники были недовольны условиями труда, включая размер заработной платы.
Ситуация попала на контроль к главе СК РФ Александру Бастрыкину. Прокуратура провела проверку, результатом которой шесть административных дел и штрафы. К ответственности привлекли 12 должностных лиц.