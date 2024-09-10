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Updated Сегодня, 04:40

Еще один трамвай сошел с рельсов в Новосибирске

Еще один трамвай сошел с рельсов в Новосибирске

10 сентября 2024, 04:38
Фото: Телеграм-канал «АСТ-54 Black»
Утром 10 сентября на улице Котовского в Ленинском районе произошел инцидент с участием трамвая, сообщают очевидцы.

Трамвай сошел с рельсов при движении по маршруту в районе остановкой «Зональный институт». Несмотря на инцидент, никто не пострадал. Ранее на территории города уже происходили аналогичные случаи схода вагонов с рельсов.

Летом сотрудники «ГорЭлектроТранспорта» пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на неудовлетворительное состояние составов. Работники были недовольны условиями труда, включая размер заработной платы.

Ситуация попала на контроль к главе СК РФ Александру Бастрыкину. Прокуратура провела проверку, результатом которой шесть административных дел и штрафы. К ответственности привлекли 12 должностных лиц.

Бастрыкин заинтересовался условиями труда в новосибирском «Горэлектротранспорте»
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Искать помощи у Путина решил другой сибиряк — он пожаловался на ужасные дороги в Новосибирске.

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