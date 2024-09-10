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После отмены льготной ипотеки новостройки больше не кажутся такими привлекательными

Квартиры на «вторичке» резко подорожали в Новосибирске — ждать ли снижения цен

10 сентября 2024, 03:00
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
После отмены льготной ипотеки новостройки больше не кажутся такими привлекательными

Квартиры на «вторичке» резко подорожали в Новосибирске

В Новосибирске ощутимо поднялись цены на квартиры на вторичном рынке, главная причина — отмена льготной ипотеки, после которой покупатели обратили внимание на жилье «с рук», считают аналитики.

По итогам августа-2024 аналитики констатируют активный рост цен на квартиры на «вторичке». Новосибирск стал одним из городов, где эта тенденция проявилась максимально заметно, сообщает пресс-служба портала «Мир квартир». Причем среди новостроек такого не наблюдается.

Цена за кв. метр в Новосибирске составила 126 тысяч рублей (+2,1% за месяц). Средняя цена квартиры — почти 6,5 млн рублей (+4,4% за месяц).

Кроме Новосибирска, по приросту стоимости кв. метра жилья на «вторичке» отличились Краснодар (+5,6%), Томск (+5,2%), Чебоксары (+4,6%).

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Эксперты видят в этом прямое следствие отмены льготной ипотеки, которая распространялась только на новостройки. Также у «вторички» есть еще один плюс — ремонт, а не только голые стены.

Аналитики полагают, что «вторичка» только продолжит набирать в цене.

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#Алёна Рогонова#Экономика#Новосибирск#Квартира
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