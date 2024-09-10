Квартиры на «вторичке» резко подорожали в Новосибирске — ждать ли снижения цен

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Published Сегодня, 03:00
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Updated Сегодня, 03:02
По итогам августа-2024 аналитики констатируют активный рост цен на квартиры на «вторичке». Новосибирск стал одним из городов, где эта тенденция проявилась максимально заметно, сообщает пресс-служба портала «Мир квартир». Причем среди новостроек такого не наблюдается.
Цена за кв. метр в Новосибирске составила 126 тысяч рублей (+2,1% за месяц). Средняя цена квартиры — почти 6,5 млн рублей (+4,4% за месяц).
Кроме Новосибирска, по приросту стоимости кв. метра жилья на «вторичке» отличились Краснодар (+5,6%), Томск (+5,2%), Чебоксары (+4,6%).
Эксперты видят в этом прямое следствие отмены льготной ипотеки, которая распространялась только на новостройки. Также у «вторички» есть еще один плюс — ремонт, а не только голые стены.
Аналитики полагают, что «вторичка» только продолжит набирать в цене.