Магнитная буря обрушится на Землю вечером — сколько она продлится

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Колебания будут достигать 5-6 баллов из возможных девяти, что соответствует умеренной буре. Такие показатели способны негативно повлиять на самочувствие и состояние разных систем организма — от сердечно-сосудистой до нервной. В периоды активных магнитных колебаний стоит уделить особое внимание режиму сна и бодрствования, избегать алкоголя, стараться есть максимально здоровую и легкую пищу.
Ранее мы сообщали, как 11-летнему мальчику сломал ногу взрослый посетитель фудкорта. Сейчас семья пытается найти виновного и добиться компенсации.