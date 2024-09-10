Магнитная буря обрушится на Землю вечером — сколько она продлится

Колебания будут достигать 5-6 баллов из возможных девяти, что соответствует умеренной буре. Такие показатели способны негативно повлиять на самочувствие и состояние разных систем организма — от сердечно-сосудистой до нервной. В периоды активных магнитных колебаний стоит уделить особое внимание режиму сна и бодрствования, избегать алкоголя, стараться есть максимально здоровую и легкую пищу.