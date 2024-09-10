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Published Сегодня, 01:51

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Updated Сегодня, 01:53

Жителей Новосибирска предупредили о последствиях мощной магнитной бури

Магнитная буря обрушится на Землю вечером — сколько она продлится

10 сентября 2024, 01:51
Фото: Изображение Midjourney

Жителей Новосибирска предупредили о последствиях мощной магнитной бури

Вечером 10 сентября колебания магнитной сферы Земли существенно усилятся, пиковые значения будут сохранятся в течение суток, это следует из данных специализированных сервисов.

Колебания будут достигать 5-6 баллов из возможных девяти, что соответствует умеренной буре. Такие показатели способны негативно повлиять на самочувствие и состояние разных систем организма — от сердечно-сосудистой до нервной. В периоды активных магнитных колебаний стоит уделить особое внимание режиму сна и бодрствования, избегать алкоголя, стараться есть максимально здоровую и легкую пищу.

Фото: Гисметео

Ранее мы сообщали, как 11-летнему мальчику сломал ногу взрослый посетитель фудкорта. Сейчас семья пытается найти виновного и добиться компенсации.

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#Алёна Рогонова#Новосибирск#Здоровье#Магнитная буря
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