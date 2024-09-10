Мужчина захватил заложников в Новосибирске — что известно к этому часу

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
Семья проживает на пятом этаже многоквартирного дома на улице Жуковского в Заельцовском районе. Известно, что мужчина был нетрезв, когда решил взять в заложники свою 34-летнюю сожительницу, а также ее троих детей — всем 12-13 лет. Мужчина ранее уже был судим.
Не известно, чем всё бы закончилось, но каким-то образом о ситуации узнал родственник женщины. Он незамедлительно вызвал на место полицию. Полицейские вступили в переговоры с нарушителем, он стал требовать 3 млн рублей, в противном случае угрожал открыть огонь по людям.
Пока полиция вела диалог, усыпляя бдительность главы семьи, на место прибыли силовики. Было решено провести спасательную операцию и взять нарушителя штурмом.
Сотрудники СОБР проникли в квартиру с двух точек — через балкон и входную дверь.
Возбуждено уголовное дело о захвате заложников (пп «г», «д», «ж» ч. 2 ст. 206 УК РФ).
По информации НГС, мужчина, который удерживал заложников, работает электросварщиком. Он приехал из Каргатского района.