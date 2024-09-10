Мужчина захватил заложников в Новосибирске — что известно к этому часу

Семья проживает на пятом этаже многоквартирного дома на улице Жуковского в Заельцовском районе. Известно, что мужчина был нетрезв, когда решил взять в заложники свою 34-летнюю сожительницу, а также ее троих детей — всем 12-13 лет. Мужчина ранее уже был судим.