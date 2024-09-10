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Газосварщик из Новосибирска потребовал 3 млн за жизни детей

Мужчина захватил заложников в Новосибирске — что известно к этому часу

10 сентября 2024, 09:50
Фото: 1MI

Газосварщик из Новосибирска потребовал 3 млн за жизни детей

10 сентября 37-летний мужчина захватил в заложники свою сожительницу и ее троих детей, операцию проводил спецназ Росгвардии. Atas.info собрал всё, что известно о происшествии к этому часу.

Семья проживает на пятом этаже многоквартирного дома на улице Жуковского в Заельцовском районе. Известно, что мужчина был нетрезв, когда решил взять в заложники свою 34-летнюю сожительницу, а также ее троих детей — всем 12-13 лет. Мужчина ранее уже был судим.

Не известно, чем всё бы закончилось, но каким-то образом о ситуации узнал родственник женщины. Он незамедлительно вызвал на место полицию. Полицейские вступили в переговоры с нарушителем, он стал требовать 3 млн рублей, в противном случае угрожал открыть огонь по людям.

Пока полиция вела диалог, усыпляя бдительность главы семьи, на место прибыли силовики. Было решено провести спасательную операцию и взять нарушителя штурмом.

Сотрудники СОБР проникли в квартиру с двух точек — через балкон и входную дверь.

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Нарушителя задержали, никто не пострадал. Детей передали работникам соцзащиты, временно разместив в Центре социальной помощи. Детям требуется помощь психологов.

Возбуждено уголовное дело о захвате заложников (пп «г», «д», «ж» ч. 2 ст. 206 УК РФ).

По информации НГС, мужчина, который удерживал заложников, работает электросварщиком. Он приехал из Каргатского района.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#Заложники
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