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Переполненные туристические места

Названы самые переполненные туристические места — куда лучше не ехать

10 сентября 2024, 07:16
Фото: 1MI
Переполненные туристические места
После пандемии коронавирусной инфекции путешественники стараются наверстать упущенные во время карантина возможности, уточнили аналитики.

Самым переполненным туристическим местом в мире в 2024 году стал остров Пхукет в Таиланде, выяснили аналитики. В первую очередь путешественников привлекают пляжи Юго-Восточной Азии, а также ее богатая история и культура.

Итак, на одного жителя Пхукета приходится 118 приезжих туристов. Из-за этого многие путешественники жалуются на переполненность местных пляжей и грязь. Например, один из отдыхавших на Пхукете этим летом туристов написал, что был неприятно поражен состоянием некогда голубого моря.

Он отметил, что во время купания заметил множество мелких кусочков пластика, а вода местами была коричневой, как шоколадный соус. Эксперты полагают, что ситуация с переполненностью Пхукета сложилась после окончания пандемии коронавирусной инфекции: путешественники, вынужденно проводившие отпуск дома, сейчас стараются наверстать упущенные возможности отдохнуть.

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На втором месте оказался греческий город Ираклион, столица острова Крит. Но по сравнению с Таиландом, на одного местного жителя там приходится лишь 22 туриста. Третье место — у итальянского города Венеция, 21 турист на одного венецианца.

Интересно, что власти Италии считают такую нагрузку чрезмерной и стараются принимать соответствующие меры. Например, туристический сбор в 2025 году планируется увеличить вдвое, доведя его до 10 евро.

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#Юрий Фомиченко#Туризм#Путешествия#Таиланд#КЦ
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