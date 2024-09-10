Названы самые переполненные туристические места — куда лучше не ехать

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Самым переполненным туристическим местом в мире в 2024 году стал остров Пхукет в Таиланде, выяснили аналитики. В первую очередь путешественников привлекают пляжи Юго-Восточной Азии, а также ее богатая история и культура.
Итак, на одного жителя Пхукета приходится 118 приезжих туристов. Из-за этого многие путешественники жалуются на переполненность местных пляжей и грязь. Например, один из отдыхавших на Пхукете этим летом туристов написал, что был неприятно поражен состоянием некогда голубого моря.
Он отметил, что во время купания заметил множество мелких кусочков пластика, а вода местами была коричневой, как шоколадный соус. Эксперты полагают, что ситуация с переполненностью Пхукета сложилась после окончания пандемии коронавирусной инфекции: путешественники, вынужденно проводившие отпуск дома, сейчас стараются наверстать упущенные возможности отдохнуть.
На втором месте оказался греческий город Ираклион, столица острова Крит. Но по сравнению с Таиландом, на одного местного жителя там приходится лишь 22 туриста. Третье место — у итальянского города Венеция, 21 турист на одного венецианца.
Интересно, что власти Италии считают такую нагрузку чрезмерной и стараются принимать соответствующие меры. Например, туристический сбор в 2025 году планируется увеличить вдвое, доведя его до 10 евро.