Названы самые переполненные туристические места — куда лучше не ехать

Итак, на одного жителя Пхукета приходится 118 приезжих туристов. Из-за этого многие путешественники жалуются на переполненность местных пляжей и грязь. Например, один из отдыхавших на Пхукете этим летом туристов написал, что был неприятно поражен состоянием некогда голубого моря.