Не вздумайте посещать Дубай — туристка назвала последствия поездки в город

Путешественница и блогер из TikTok, известная как thisismymomentnow, получила более 250 тысяч просмотров на платформе после опубликованного ролика, в котором она рассказала, почему опасается снова отправляться в туристическую поездку в Дубай. Женщина заявила, что этот город слишком идеален для путешествия, и побывав в нем, отдых в Турции, Испании или Мексике уже не кажется таким привлекательным.