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Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Не вздумайте посещать Дубай — туристка назвала последствия поездки в город

Не вздумайте посещать Дубай — туристка назвала последствия поездки в город

10 сентября 2024, 12:26
Фото: соцсети
Пользовательница TikTok вызвала удивление, назвав причину, по которой она больше не хочет посещать город в Объединенных Арабских Эмиратах.

Путешественница и блогер из TikTok, известная как thisismymomentnow, получила более 250 тысяч просмотров на платформе после опубликованного ролика, в котором она рассказала, почему опасается снова отправляться в туристическую поездку в Дубай. Женщина заявила, что этот город слишком идеален для путешествия, и побывав в нем, отдых в Турции, Испании или Мексике уже не кажется таким привлекательным.

«После недавнего отдыха в Эмиратах я уже не могу мечтать о поездке на другой курорт. Гарантирую, что после отпуска в Дубае вы будете возвращаться туда снова и снова, но другие туристические места для вас останутся не узнанными», — заявила путешественница.
Один комментатор написал: «Я езжу в Катар каждые несколько недель, так как там работает мой партнер. Отели не сравнятся ни с чем». Другой написал: «О боже, Доха — это мечта. Там совершенно другой мир. Трехзвездочный отель в Дубае лучше большинства пятизвездочных отелей, которые я видел в других странах, особенно в США».

Любители отдыха в ОАЭ утверждают, что готовы потратить любые деньги, лишь бы посетить страну еще раз.

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#Юрий Фомиченко#Туризм#Путешествия#ОАЭ#КЦ
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