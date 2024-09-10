Новосибирский ХК «Сибирь» судился из-за кроссовок — итог разбирательств

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
Иск на бизнесмена из Барнаула подал хоккейный клуб «Сибирь». В одном из магазинов предпринимателя в соседнем городе якобы продавались кроссовки за 2 тысячи рублей. Все бы ничего, но в дизайне был использован логотип клуба. Разрешение на это правовладелец не давал.
Тогда новосибирцы обратились в суд. Они требовали 100 000 за заимствование логотипа без спроса. Во время разбирательств клуб предоставил лишь снимок кассового чека, где купили эти кроссовки.
Суд посчитал это не аргументом. Для подтверждения реальных фактов нужен был оригинал чека и видеозаписи. Доказать, что обувь купили именно в этом магазине, не удалось. Суд ХК проиграл.
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