atas.info
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
atas.info
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 07:01

Published Сегодня, 07:01

Modified Сегодня, 07:03

Updated Сегодня, 07:03

Суд был проигран

Новосибирский ХК «Сибирь» судился из-за кроссовок — итог разбирательств

10 сентября 2024, 07:01
Фото: atas.info
Суд был проигран

Новосибирский ХК «Сибирь» проиграл в суде из-за кроссовок

Хоккейный клуб из Новосибирска не выиграл суд из-за разбирательств с кроссовками, подробности дела сообщаются в картотеке суда.

Иск на бизнесмена из Барнаула подал хоккейный клуб «Сибирь». В одном из магазинов предпринимателя в соседнем городе якобы продавались кроссовки за 2 тысячи рублей. Все бы ничего, но в дизайне был использован логотип клуба. Разрешение на это правовладелец не давал.

Тогда новосибирцы обратились в суд. Они требовали 100 000 за заимствование логотипа без спроса. Во время разбирательств клуб предоставил лишь снимок кассового чека, где купили эти кроссовки.

Суд посчитал это не аргументом. Для подтверждения реальных фактов нужен был оригинал чека и видеозаписи. Доказать, что обувь купили именно в этом магазине, не удалось. Суд ХК проиграл.

Недавно ХК нанял нового капитана команды. Раскрыто его имя на предстоящий сезон.

Год прошел после гибели молодой болельщицы новосибирского ХК «Сибирь»
Узнать подробнее
Читайте также:
Защитник Динар Хамидуллин покинул новосибирский ХК «Сибирь»Контракт с новым нападающим Карповым подписал новосибирский ХК «Сибирь»Контракт с молодым защитником Лукиным подписал новосибирский ХК «Сибирь»
#Эмилия Губарева#Спорт#Новосибирск#Суд#Арбитражный суд#Магазин#Хк сибирь#Разрешение#Кроссовки#Бизнесмен#Логотип#Барнаул
Подпишитесь
У Давы родилась дочь — она особенная
Сегодня, 03:06
Названы самые переполненные туристические места — куда лучше не ехать
Сегодня, 07:16
Дожди «смыли» миллиард из бюджета новосибирских аграриев — как такое произошло
Сегодня, 06:47
Стало известно, кто занял кресло главы минздрава Новосибирской области
Сегодня, 05:29
Пять правил удачной фотосессии осенью — как получить эффектные снимки
Сегодня, 04:55
Район «Острых козырьков» — как сейчас выглядит легендарная Нахаловка
Вчера, 22:30