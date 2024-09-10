Новосибирский ХК «Сибирь» судился из-за кроссовок — итог разбирательств

Иск на бизнесмена из Барнаула подал хоккейный клуб «Сибирь». В одном из магазинов предпринимателя в соседнем городе якобы продавались кроссовки за 2 тысячи рублей. Все бы ничего, но в дизайне был использован логотип клуба. Разрешение на это правовладелец не давал.