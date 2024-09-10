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Темпы ремонта отстают от графика

Новый подрядчик ремонта Октябрьского моста в Новосибирске — кто им стал

10 сентября 2024, 06:42
Фото: Юрий Фомиченко / atas.info
Темпы ремонта отстают от графика

Стал известен новый подрядчик ремонта Октябрьского моста в Новосибирске

Глава городского департамента транспорта во время совещания отчитался о ходе ремонта главных автомобильных мостов через Обь.

Техническая готовность Октябрьского моста составляет 65%, сообщил в ходе аппаратного совещания в муниципалитете глава Дептранса Иосиф Кодалаев.

«Объем работ по результатам расторжения контракта у нас подхватила организация, которая занимается работами на верховой стороне, это ДК Клевер», — подчеркнул Кодалаев.

Компания ДК Клевер была привлечена к ремонту переправы в качестве вспомогательного подрядчика в ноябре 2023 года, когда стало очевидным, что основной подрядчик, ООО «СпецТрансСрой», не справляется с объемом работ. Контракт со «СпецТрансСтроем» мэрия в одностороннем порядке разорвала в конце августа 2024.

Готовность Димитровского моста составляет 14%. Однако там подрядчик занимается тем, что продолжает переделывать выравнивающий слой дорожного покрытия. Его уложили с браком, и поверхность покрылась трещинами.

Скандал вокруг реконструкции осоновных городских автомобильных мостов длится не первый месяц. Из-за ремонта периодически возникают многочасовые автомобильные заторы. Этой ситуации можно было избежать, если бы группа «ВИС» завершила работы по строительству четвертого моста, как и предполагалось, в конце 2022 года. Именно с этим расчетом было спланировано начало реконструкции существующих мостов. Однако все сроки строительства нового моста сорваны, теперь говорят, что в лучшем случае, его сдадут в конце 2025.

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#Новосибирск#Ремонт#Октябрьский мост#Подрядчик#Димитровский мост
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