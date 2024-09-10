Новый подрядчик ремонта Октябрьского моста в Новосибирске — кто им стал

Скандал вокруг реконструкции осоновных городских автомобильных мостов длится не первый месяц. Из-за ремонта периодически возникают многочасовые автомобильные заторы. Этой ситуации можно было избежать, если бы группа «ВИС» завершила работы по строительству четвертого моста, как и предполагалось, в конце 2022 года. Именно с этим расчетом было спланировано начало реконструкции существующих мостов. Однако все сроки строительства нового моста сорваны, теперь говорят, что в лучшем случае, его сдадут в конце 2025.