atas.info
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
atas.info
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 02:39

Published Сегодня, 02:39

Modified Сегодня, 02:41

Updated Сегодня, 02:41

Отопление скоро дадут

Отопительный сезон в Новосибирске — даты начала за последние 10 лет

10 сентября 2024, 02:39
Фото: 1MI
Отопление скоро дадут

Названы даты начала отопительного сезона в Новосибирске, а последние 10 лет

В Новосибирске вот-вот начнется отопительный сезон в сентябре: изучаем даты подачи тепла в квартиры за последние 10 лет.

Каждый год в регионе подключают отопление в квартиры в разные даты. Связано это с тем, что отопительный сезон начинается только после отметки на столбике термометра не выше +8 градусов пять дней подряд.

В 2014 и в 2015 году батареи прогрелись 15 сентября, в 2016 году старт дали 21 сентября, в 2017 — 18 сентября, в 2018 — а день позже, в 2019 — 25 сентября, в 2020 — 22 сентября, в 2021 — на день раньше, в 2022 — 15 сентября, а в 2023 — 21 сентября.

В 2024 году отопление могут дать раньше. Произойдет это после 15 сентября, так как в регионе грядут заморозки, причем минусовые температуры.

Есть вариант подключить тепло досрочно, для этого нужно написать коллективную просьбу в УК, которая отдаст ее в СГК.

В Новосибирске начали подключать отопление — подробная карта с адресами
Узнать подробнее
Читайте также:
Когда начнется отопительный сезон осенью 2024Когда начнется отопительный сезон в Новосибирске, рассказали в мэрии
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Погода#Отопление#Отопительный сезон#Заморозки#Температура#Даты
Подпишитесь
Район «Острых козырьков» — как сейчас выглядит легендарная Нахаловка
Вчера, 22:30
Новосибирск сковали километровые пробки — где сложнее всего проехать
Сегодня, 01:38
Путешествие на товарном поезде через Сахару — эта поездка запомнится на всю жизнь
Вчера, 12:27
Чиновница отработала подаренный телефон оригинальным способом — что она сделала
Вчера, 11:37
В два раза быстрее, но удобнее ли — запущен автобус из Новосибирска в Томск
Вчера, 10:35
Пять самых дешевых направлений для интересного отдыха в Европе
Вчера, 06:51