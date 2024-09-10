Отопительный сезон в Новосибирске — даты начала за последние 10 лет

В 2014 и в 2015 году батареи прогрелись 15 сентября, в 2016 году старт дали 21 сентября, в 2017 — 18 сентября, в 2018 — а день позже, в 2019 — 25 сентября, в 2020 — 22 сентября, в 2021 — на день раньше, в 2022 — 15 сентября, а в 2023 — 21 сентября.