Отопительный сезон в Новосибирске — даты начала за последние 10 лет

Posted Сегодня, 02:39
Published Сегодня, 02:39
Modified Сегодня, 02:41
Updated Сегодня, 02:41
Каждый год в регионе подключают отопление в квартиры в разные даты. Связано это с тем, что отопительный сезон начинается только после отметки на столбике термометра не выше +8 градусов пять дней подряд.
В 2014 и в 2015 году батареи прогрелись 15 сентября, в 2016 году старт дали 21 сентября, в 2017 — 18 сентября, в 2018 — а день позже, в 2019 — 25 сентября, в 2020 — 22 сентября, в 2021 — на день раньше, в 2022 — 15 сентября, а в 2023 — 21 сентября.
В 2024 году отопление могут дать раньше. Произойдет это после 15 сентября, так как в регионе грядут заморозки, причем минусовые температуры.
Есть вариант подключить тепло досрочно, для этого нужно написать коллективную просьбу в УК, которая отдаст ее в СГК.