Производители сливочного масла наживаются на покупателях из Новосибирска

Как уточнили внимательные покупатели, если ранее пачка масла весила 180 г и стоила 199 рублей, то теперь она весит 150 г и купить ее можно за 227 рублей. Издание «BFM-Новосибирск» уточняет, что сделано это намеренно. Не все покупатели обращают внимание на эту деталь, а производители еще и экономят на граммах.