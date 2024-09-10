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Posted Сегодня, 08:04

Published Сегодня, 08:04

Modified Сегодня, 08:06

Updated Сегодня, 08:06

Масло резко подорожало

Производители сливочного масла наживаются на покупателях из Новосибирска

10 сентября 2024, 08:04
Фото: 1MI
Масло резко подорожало
Покупатели обратили внимание на уменьшение пачек сливочного масла и подорожание цен на этот продукт.

Как уточнили внимательные покупатели, если ранее пачка масла весила 180 г и стоила 199 рублей, то теперь она весит 150 г и купить ее можно за 227 рублей. Издание «BFM-Новосибирск» уточняет, что сделано это намеренно. Не все покупатели обращают внимание на эту деталь, а производители еще и экономят на граммах.

Как говорят маркетологи, если производитель указывает правильный вес на упаковке, то и обмана в этом нет. Однако глаз покупателя обращает внимание на изменение размера товара и испытывает чувство обмана.

Масло нынче действительно подорожало. Как показывает статистика Новосибирскстата, летом оно стоило 867 рублей за кг, а осенью цена выросла до 1016 рублей за кг.

На рынке недвижимости тоже есть изменения. Внезапно подорожали «вторички».

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