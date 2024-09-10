Производители сливочного масла наживаются на покупателях из Новосибирска

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Как уточнили внимательные покупатели, если ранее пачка масла весила 180 г и стоила 199 рублей, то теперь она весит 150 г и купить ее можно за 227 рублей. Издание «BFM-Новосибирск» уточняет, что сделано это намеренно. Не все покупатели обращают внимание на эту деталь, а производители еще и экономят на граммах.
Как говорят маркетологи, если производитель указывает правильный вес на упаковке, то и обмана в этом нет. Однако глаз покупателя обращает внимание на изменение размера товара и испытывает чувство обмана.
Масло нынче действительно подорожало. Как показывает статистика Новосибирскстата, летом оно стоило 867 рублей за кг, а осенью цена выросла до 1016 рублей за кг.
На рынке недвижимости тоже есть изменения. Внезапно подорожали «вторички».