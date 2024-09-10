Прокуратура проверит издевательства над стариками в новосибирском пансионате

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Речь идет о пансионате который находится в Октябрьском районе. Это частное заведение, где проживали пенсионеры. В СМИ появились жалобы об ужасном содержании стариков. В прокуратуре уточнили, что над постояльцами неоднократно издевались.
Эту информацию теперь проверят. Дадут оценку качества предоставляемых услуг в рамках закона, а также безопасности жизни и здоровья людей. Если нарушения найдут, то примут соответствующие меры.
Весной начали судить управляющую другого частного пансионата. Ей грозит штраф до 300 тысяч рублей.