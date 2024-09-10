atas.info
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
atas.info
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 13:30

Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

Старики жили в плохих условиях

Прокуратура проверит издевательства над стариками в новосибирском пансионате

10 сентября 2024, 13:30
Фото: 1MI
Старики жили в плохих условиях
В Новосибирске организована проверка по факту издевательств над пожилыми людьми в пансионате, сообщили в прокуратуре.

Речь идет о пансионате который находится в Октябрьском районе. Это частное заведение, где проживали пенсионеры. В СМИ появились жалобы об ужасном содержании стариков. В прокуратуре уточнили, что над постояльцами неоднократно издевались.

Эту информацию теперь проверят. Дадут оценку качества предоставляемых услуг в рамках закона, а также безопасности жизни и здоровья людей. Если нарушения найдут, то примут соответствующие меры.

Весной начали судить управляющую другого частного пансионата. Ей грозит штраф до 300 тысяч рублей.

Одиночество в пожилом возрасте: причины и преодоление
Узнать подробнее
#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Прокуратура#Проверка#Пенсионеры#Пансионат
Подпишитесь
Техника НАТО на улицах Новосибирска — названы сроки появления танков
Сегодня, 05:47
Обыски прошли у высокопоставленных силовиков Новосибирска — к кому нагрянули
Сегодня, 10:24
«И на все вопросы отвечать: „Всегда живой!“» — 60 лет Егору Летову
Сегодня, 09:07
Производители сливочного масла наживаются на покупателях из Новосибирска
Сегодня, 08:04
Новый подрядчик ремонта Октябрьского моста в Новосибирске — кто им стал
Сегодня, 06:42
Район «Острых козырьков» — как сейчас выглядит легендарная Нахаловка
Вчера, 22:30