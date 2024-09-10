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Posted Сегодня, 04:55

Published Сегодня, 04:55

Modified Сегодня, 04:57

Updated Сегодня, 04:57

Секреты фотосессий осенью

Пять правил удачной фотосессии осенью — как получить эффектные снимки

10 сентября 2024, 04:55
Фото: Изображение Midjourney
Секреты фотосессий осенью

В Новосибирске стартовал сезон осенних фотосессий

Осень — очень живописное время года, так что ловим момент и устраиваем фотосессию. Рассказываем всё, что нужно знать про услуги фотографов, фотостудий и макияж для фотосессий в Новосибирске.

В августе 2024 года интерес новосибирцев к услугам фотографов вырос на 23% по сравнению с августом 2023 года. Его подстегнули сезон свадеб и уличные мероприятия. Количество объявлений от профессиональных фотографов увеличилось на 27%. Можно утверждать, что сезон осенних фотосессий начался.

Сколько стоит фотосессия в Новосибирске

Средние цены на фотосессию в Новосибирске начинаются от 2,5 тысячи рублей в час. В эту сумму включена работа фотографа на месте, ретушь и цветокоррекция удачных кадров.

Фото: Изображение Midjourney

Эксперты советуют искать исполнителя по отзывам. Также стоит обратить внимание на портфолио кандидатов. Это позволит получить представление об их авторском стиле и подходе к работе.

«Отзывы других клиентов расскажут, насколько фотограф профессионален и пунктуален. Отдавайте предпочтение исполнителям, которые отвечают как на позитивные, так и на негативные отзывы. Это говорит о том, что специалист несет ответственность за результат своей работы, и ему важно мнение заказчиков», — рекомендуют эксперты «Авито Услуг».

Сколько стоит макияж для фотосессий в Новосибирске

Вырос интерес новосибирцев и к услугам визажистов, которые создают образы для фотосъемок. За год (с августа 2023 года) спрос на макияж для фотосессий увеличился на 72%, а предложение — на 54%. Мейкап для съемок стоит около 2 тысячи рублей. Это средняя цена по Новосибирску.

Фото: 1MI

Подготовка к фотосъемке включает несколько ключевых аспектов, которые помогут обеспечить успешный результат. Вот основные рекомендации:

1. Определите цель съемки

Перед началом подготовки важно четко понимать, для чего вы хотите сделать фотографии. Это может быть портфолио, личная история, социальные сети или съемка в профессиональных целях. Определение основной задачи фотосессии поможет в дальнейшем при выборе стиля и образов.

2. Обсудите детали с фотографом

Перед съемкой обсудите свои ожидания и идеи с фотографом. Это поможет ему лучше понять, что вы хотите получить в результате, и подготовить соответствующие ракурсы и освещение.

3. Выбор образов и нарядов

Подберите несколько образов, которые соответствуют вашей идее. Не забудьте про гардероб: лучше заранее протестировать различные варианты одежды, чтобы выбрать наиболее подходящие. Убедитесь, что одежда чистая и отглаженная, а также учитывайте, чтобы она была удобной для позирования.

4. Макияж и прическа

Рекомендуется обратиться к профессиональному визажисту, так как специальная косметика поможет скрыть недостатки и сделать макияж более стойким. Обратите внимание на то, что макияж для фотосессии может быть более ярким, чем повседневный, поскольку на фотографиях он будет выглядеть иначе.

5. Подготовьте необходимые вещи

Соберите все необходимые вещи, которые могут понадобиться во время съемки: косметику, чтобы при необходимости поправить макияж, аксессуары, воду и легкий перекус. Это поможет вам чувствовать себя комфортно и уверенно.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете значительно повысить шансы на успешную фотосессию и получить желаемые результаты.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Фотосессия
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