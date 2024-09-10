Пять правил удачной фотосессии осенью — как получить эффектные снимки

Вырос интерес новосибирцев и к услугам визажистов, которые создают образы для фотосъемок. За год (с августа 2023 года) спрос на макияж для фотосессий увеличился на 72%, а предложение — на 54%. Мейкап для съемок стоит около 2 тысячи рублей. Это средняя цена по Новосибирску.