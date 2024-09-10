Растение способно бороться с коронавирусом — как его название

Речь идет о левзее сафлоровидной. Многолетнее растение встречается в гористой местности в Сибири и Средней Азии. Обычно в качестве лечебного средства используют корни растения. Но новосибирские ученые сумели выделить активное вещество из надземной части. Экстракт выделяют в период цветения. Сырье проходит несколько этапов.