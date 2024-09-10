atas.info
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
atas.info
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 03:58

Published Сегодня, 03:58

Modified Сегодня, 04:00

Updated Сегодня, 04:00

Ученые из Новосибирска собрались бороться с коронавирусом при помощи травы

Растение способно бороться с коронавирусом — как его название

10 сентября 2024, 03:58
Фото: 1MI

Ученые из Новосибирска собрались бороться с коронавирусом при помощи травы

Ученые ФИЦ Фундаментальной и трансляционной медицины в Новосибирске обнаружили в экстракте левзеи способность противостоять вирусу, открытие уже запатентовано.

Экстракт левзеи подавляет активность коронавируса и герпеса II типа, открытие может лечь в основу эффективных и демократичных лекарственных препаратов. Метод получения экстракта левзеи изложен в патенте.

Речь идет о левзее сафлоровидной. Многолетнее растение встречается в гористой местности в Сибири и Средней Азии. Обычно в качестве лечебного средства используют корни растения. Но новосибирские ученые сумели выделить активное вещество из надземной части. Экстракт выделяют в период цветения. Сырье проходит несколько этапов.

Живущие под баннером жители Новосибирска докричались до Бастрыкина
Узнать подробнее

Также ученые нашли грибы, которые способны выгнать паразитов из организма.

Читайте также:
Дело об убийстве Наташи Матюхиной все-таки дошло до суда в НовосибирскеКвартиры на «вторичке» резко подорожали в Новосибирске — ждать ли снижения ценМагнитная буря обрушится на Землю вечером — сколько она продлится
#Алёна Рогонова#Наука#Новосибирск#Ученые
Подпишитесь
У Давы родилась дочь — она особенная
Сегодня, 03:06
Район «Острых козырьков» — как сейчас выглядит легендарная Нахаловка
Вчера, 22:30
Стало известно, кто занял кресло главы минздрава Новосибирской области
Сегодня, 05:29
Пять правил удачной фотосессии осенью — как получить эффектные снимки
Сегодня, 04:55
Отопительный сезон в Новосибирске — даты начала за последние 10 лет
Сегодня, 02:39