Растение способно бороться с коронавирусом — как его название

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
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Экстракт левзеи подавляет активность коронавируса и герпеса II типа, открытие может лечь в основу эффективных и демократичных лекарственных препаратов. Метод получения экстракта левзеи изложен в патенте.
Речь идет о левзее сафлоровидной. Многолетнее растение встречается в гористой местности в Сибири и Средней Азии. Обычно в качестве лечебного средства используют корни растения. Но новосибирские ученые сумели выделить активное вещество из надземной части. Экстракт выделяют в период цветения. Сырье проходит несколько этапов.