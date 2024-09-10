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Published Сегодня, 11:40

Modified Сегодня, 12:43

Updated Сегодня, 12:43

Развестись стоит дороже

Новосибирцам стало дороже развестись — госпошлина повысилась до 5 000 рублей

10 сентября 2024, 11:40
Фото: Изображение Midjourney
Развестись стоит дороже

Новосибирцам стало дороже развестись из-за поднятия госпошлины до 5 000 рублей

С осени 2024 года жителям Новосибирска будет дороже развестись из-за нового закона, вступившего в силу.

Госпошлина о расторжении брака стала дороже в Новосибирске. Ранее она стоила 650 рублей. Теперь ее стоимость поднялась до 5 000 рублей.

Этот закон вступил в России с 9 сентября. Заплатить ее должны супруги при разводе в суде. А вот заключить брак стоит гораздо дешевле. Пошлина составляет всего 350 рублей.

Ранее ЗАГС назвал самые редкие имена, которые новосибирцы давали своим детям. Среди необычных были мужские Дастин, Дорофей, а среди женских — Марфа, Люция.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Семья#Закон#Развод
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