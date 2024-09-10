Новосибирцам стало дороже развестись — госпошлина повысилась до 5 000 рублей

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Госпошлина о расторжении брака стала дороже в Новосибирске. Ранее она стоила 650 рублей. Теперь ее стоимость поднялась до 5 000 рублей.
Этот закон вступил в России с 9 сентября. Заплатить ее должны супруги при разводе в суде. А вот заключить брак стоит гораздо дешевле. Пошлина составляет всего 350 рублей.
Ранее ЗАГС назвал самые редкие имена, которые новосибирцы давали своим детям. Среди необычных были мужские Дастин, Дорофей, а среди женских — Марфа, Люция.