Стало известно, кто занял кресло главы минздрава Новосибирской области

Такие перестановки кадров связаны с тем, что два зама (Максим Кудрявцев ныне мэр Новосибирска, а Сергей Нелюбов теперь ректор НГПУ), ушли из правительства. Теперь должности помощников главы региона занимают Константин Хальзов и Валентина Дудникова.