atas.info
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
atas.info
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 05:29

Published Сегодня, 05:29

Modified Сегодня, 05:31

Updated Сегодня, 05:31

Кто стал врио министра

Стало известно, кто занял кресло главы минздрава Новосибирской области

10 сентября 2024, 05:29
Фото: atas.info
Кто стал врио министра
После кардинальной перестановки кадров в правительстве, освободилось кресло начальника Минздрава НСО: названо имя того, кто его занял.

Должность министра здравоохранения НСО занимал с 2018 года Константин Хальзов. С сентября 2024 года он перешел на работу в аппарат губернатора — стал замом Андрея Травникова.

Такие перестановки кадров связаны с тем, что два зама (Максим Кудрявцев ныне мэр Новосибирска, а Сергей Нелюбов теперь ректор НГПУ), ушли из правительства. Теперь должности помощников главы региона занимают Константин Хальзов и Валентина Дудникова.

Место министра здравоохранения оказалось свободным. Теперь временно исполняет его обязанности Елена Аксенова. Ее назначали замминистра с 2017 года. Также у нее был опыт работа исполнительным директором в ассоциации врачей.

Отставка замгубернатора Новосибирской области Сергея Нелюбова — что известно
Узнать подробнее
Читайте также:
Сразу два прокурора захотели уйти в отставку в Новосибирской областиНовосибирский министр сельского хозяйства Евгений Лещенко уходит в отставкуОчередная отставка в мэрии: уходит глава управления облика Новосибирска Хорошунов
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Правительство#Минздрав#Губернатор#Должность#Пост
Подпишитесь
У Давы родилась дочь — она особенная
Сегодня, 03:06
Район «Острых козырьков» — как сейчас выглядит легендарная Нахаловка
Вчера, 22:30
Пять правил удачной фотосессии осенью — как получить эффектные снимки
Сегодня, 04:55
Растение способно бороться с коронавирусом — как его название
Сегодня, 03:58
Отопительный сезон в Новосибирске — даты начала за последние 10 лет
Сегодня, 02:39