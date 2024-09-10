Стало известно, кто занял кресло главы минздрава Новосибирской области

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Должность министра здравоохранения НСО занимал с 2018 года Константин Хальзов. С сентября 2024 года он перешел на работу в аппарат губернатора — стал замом Андрея Травникова.
Такие перестановки кадров связаны с тем, что два зама (Максим Кудрявцев ныне мэр Новосибирска, а Сергей Нелюбов теперь ректор НГПУ), ушли из правительства. Теперь должности помощников главы региона занимают Константин Хальзов и Валентина Дудникова.
Место министра здравоохранения оказалось свободным. Теперь временно исполняет его обязанности Елена Аксенова. Ее назначали замминистра с 2017 года. Также у нее был опыт работа исполнительным директором в ассоциации врачей.