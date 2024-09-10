Техника НАТО на улицах Новосибирска — названы сроки появления танков

13 сентября на площади Пименова, перед зданием научно-технической библиотеки, откроется экспозиция «Сила V правде — гордость и победа». На ней будет представлено 14 боевых машин, стоящих на вооружении стран НАТО, взятые в качестве трофеев в ходе военной спецоперации на Украине: танк Abrams, БМП Marder и Bradley, бронетранспортеры и другие спецмашины.