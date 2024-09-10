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Published Сегодня, 05:47

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Updated Сегодня, 05:49

Ранее выставку увидели жители Горно-Алтайска

Техника НАТО на улицах Новосибирска — названы сроки появления танков

10 сентября 2024, 05:47
Фото: er.ru
Ранее выставку увидели жители Горно-Алтайска

Выставка техники НАТО продится в Новосибирске две недели

Выставка трофейной техники производства стран НАТО начнет работу 13 сентября у ГПНТБ, сообщили в мэрии Новосибирска

13 сентября на площади Пименова, перед зданием научно-технической библиотеки, откроется экспозиция «Сила V правде — гордость и победа». На ней будет представлено 14 боевых машин, стоящих на вооружении стран НАТО, взятые в качестве трофеев в ходе военной спецоперации на Украине: танк Abrams, БМП Marder и Bradley, бронетранспортеры и другие спецмашины.

«В ходе проведения выставки будет организована работа интерактивной площадки, связанной с патриотическим воспитанием, каждый день будут проходить разного рода мастер-классы, по плетению сетей, по изготовлению тактических носилок, по изготовлению окопных свечей, по оказанию первой помощи и по управлению FPV-дронами и беспилотниками», — рассказал вице-мэр Максим Останин.

Свои программы будут презентовать военно-патриотические клубы Новосибирской области. Будет развернут пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Курской области, ежедневно будет работать пункт записи на контрактную службу.

На отдельных площадках представят современные технологии, которые используются в разведывательных и ударных беспилотниках. Офицеры Центрального военного округа покажут коллекцию трофейного легкого вооружения — от винтовки М-16 и пулеметов различных моделей до противотанкового гранатомета Javelin.

Выставка будет работать с 12 до 20 часов, последний день, когда можно посетить экспозицию — 22 сентября.

Ранее мы рассказывали о том, что два политика из Новосибирска решили уйти добровольцами на СВО.

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#Новосибирск#СВО#Выставка#Трофейная техника#НАТО#Военная техника
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