Техника НАТО на улицах Новосибирска — названы сроки появления танков

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
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13 сентября на площади Пименова, перед зданием научно-технической библиотеки, откроется экспозиция «Сила V правде — гордость и победа». На ней будет представлено 14 боевых машин, стоящих на вооружении стран НАТО, взятые в качестве трофеев в ходе военной спецоперации на Украине: танк Abrams, БМП Marder и Bradley, бронетранспортеры и другие спецмашины.
«В ходе проведения выставки будет организована работа интерактивной площадки, связанной с патриотическим воспитанием, каждый день будут проходить разного рода мастер-классы, по плетению сетей, по изготовлению тактических носилок, по изготовлению окопных свечей, по оказанию первой помощи и по управлению FPV-дронами и беспилотниками», — рассказал вице-мэр Максим Останин.
Свои программы будут презентовать военно-патриотические клубы Новосибирской области. Будет развернут пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Курской области, ежедневно будет работать пункт записи на контрактную службу.
На отдельных площадках представят современные технологии, которые используются в разведывательных и ударных беспилотниках. Офицеры Центрального военного округа покажут коллекцию трофейного легкого вооружения — от винтовки М-16 и пулеметов различных моделей до противотанкового гранатомета Javelin.
Выставка будет работать с 12 до 20 часов, последний день, когда можно посетить экспозицию — 22 сентября.
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