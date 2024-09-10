Тело мужчины нашли под окнами 17-этажного дома в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
Тело мужчины обнаружили под окнами многоэтажного дома на улице Сибиряков-Гвардейцев, 44/7, он упал на крыльцо, вероятно, сорвавшись с высоты. На место вызвали скорую помощь, но прибывшие медики не смогли ему помочь.
В пресс-службе СУ СК по Новосибирской области корреспонденту Atas.info сообщили, что идет проверка.
«Следователи провели осмотр места происшествия. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сказала официальный представитель регионального СУ СК Елена Коновалова.
Вечером 3 сентября под окнами другого дома нашли труп молодой девушки. До этого окружающие якобы слышали звуки громкой ссоры. Мы писали, что известно о происшествии.
В августе произошел еще один инцидент — мужчина не просто упал с высоты, при этом у него на горле была резаная рана.