atas.info
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
atas.info
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 05:03

Published Сегодня, 05:03

Modified Сегодня, 05:05

Updated Сегодня, 05:05

Дом на улице Сибиряков-Гвардейцев, 44/7 в Кировском районе

Тело мужчины нашли под окнами 17-этажного дома в Новосибирске

10 сентября 2024, 05:03
Фото: 1MI, 2ГИС
Дом на улице Сибиряков-Гвардейцев, 44/7 в Кировском районе
Медики оперативно прибыли на место, но шансов выжить у мужчины не было, рассказали очевидцы.

Тело мужчины обнаружили под окнами многоэтажного дома на улице Сибиряков-Гвардейцев, 44/7, он упал на крыльцо, вероятно, сорвавшись с высоты. На место вызвали скорую помощь, но прибывшие медики не смогли ему помочь.

В пресс-службе СУ СК по Новосибирской области корреспонденту Atas.info сообщили, что идет проверка.

«Следователи провели осмотр места происшествия. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сказала официальный представитель регионального СУ СК Елена Коновалова.
«Перед этим слышали ссору»: тело девушки нашли под окнами высотки в Новосибирске
Узнать подробнее

Вечером 3 сентября под окнами другого дома нашли труп молодой девушки. До этого окружающие якобы слышали звуки громкой ссоры. Мы писали, что известно о происшествии.

В августе произошел еще один инцидент — мужчина не просто упал с высоты, при этом у него на горле была резаная рана.

Читайте также:
Еще один трамвай сошел с рельсов в НовосибирскеРастение способно бороться с коронавирусом — как его названиеДело об убийстве Наташи Матюхиной все-таки дошло до суда в Новосибирске
#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#Высота
Подпишитесь
У Давы родилась дочь — она особенная
Сегодня, 03:06
Район «Острых козырьков» — как сейчас выглядит легендарная Нахаловка
Вчера, 22:30
Стало известно, кто занял кресло главы минздрава Новосибирской области
Сегодня, 05:29
Пять правил удачной фотосессии осенью — как получить эффектные снимки
Сегодня, 04:55
Растение способно бороться с коронавирусом — как его название
Сегодня, 03:58
Отопительный сезон в Новосибирске — даты начала за последние 10 лет
Сегодня, 02:39