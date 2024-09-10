Туристический поезд по красотам Байкала — чем удивляли туристов все лето

Экскурсанты могли за одни только выходные познакомиться с уникальным озером Байкал, побывать в музее «Тальцы» и прогуляться по поселку Листвянка. Ночь туристы проводили в поезде, что весьма удобно: каждый купейный вагон оснащен душем, а в вагоне-ресторане можно было продегустировать блюда байкальской кухни из сига и омуля. В стоимость билета входил завтрак.