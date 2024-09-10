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Updated Сегодня, 12:35

Туристический поезд по красотам Байкала — чем удивляли туристов все лето

Туристический поезд по красотам Байкала — чем удивляли туристов все лето

10 сентября 2024, 11:17
Фото: atas.info
625 путешественников совершили увлекательные поездки в «отеле на колесах», сообщили организаторы поездок.

Туристический поезд «Байкальский экспресс» завершил свой очередной сезон. Начиная с февраля поезд совершил семь поездок по Кругобайкальской железной дороге, перевезя 625 туристов.

В круиз продолжением два дня и одну ночь по маршруту Иркутск-Слюдянка-поселок Байкал-Иркутск в 2024 году съездило на 18% путешественников больше, чем годом ранее. По мнению экспертов журнала National Geographic Traveler, эта поездка входит в топ-5 подобных путешествий в мире.

Экскурсанты могли за одни только выходные познакомиться с уникальным озером Байкал, побывать в музее «Тальцы» и прогуляться по поселку Листвянка. Ночь туристы проводили в поезде, что весьма удобно: каждый купейный вагон оснащен душем, а в вагоне-ресторане можно было продегустировать блюда байкальской кухни из сига и омуля. В стоимость билета входил завтрак.

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Пассажиры «Байкальского экспресса» увидят красивейшие байкальские пейзажи.Пассажиры «Байкальского экспресса» увидят красивейшие байкальские пейзажи.
Пассажиры «Байкальского экспресса» увидят красивейшие байкальские пейзажи.
Фото: atas.info

В первый рейс в новом туристическом сезоне «Байкальский экспресс» отправится 21 февраля. В дополнению к билету на поезд у всех желающих появится возможность приобрести и экскурсионный тур.

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#Юрий Фомиченко#Транспорт#Туризм#Путешествия#Байкал#КЦ
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