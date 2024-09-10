Туристический поезд по красотам Байкала — чем удивляли туристов все лето

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Туристический поезд «Байкальский экспресс» завершил свой очередной сезон. Начиная с февраля поезд совершил семь поездок по Кругобайкальской железной дороге, перевезя 625 туристов.
В круиз продолжением два дня и одну ночь по маршруту Иркутск-Слюдянка-поселок Байкал-Иркутск в 2024 году съездило на 18% путешественников больше, чем годом ранее. По мнению экспертов журнала National Geographic Traveler, эта поездка входит в топ-5 подобных путешествий в мире.
Экскурсанты могли за одни только выходные познакомиться с уникальным озером Байкал, побывать в музее «Тальцы» и прогуляться по поселку Листвянка. Ночь туристы проводили в поезде, что весьма удобно: каждый купейный вагон оснащен душем, а в вагоне-ресторане можно было продегустировать блюда байкальской кухни из сига и омуля. В стоимость билета входил завтрак.
В первый рейс в новом туристическом сезоне «Байкальский экспресс» отправится 21 февраля. В дополнению к билету на поезд у всех желающих появится возможность приобрести и экскурсионный тур.