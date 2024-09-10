У Давы родилась дочь — она особенная

Posted Сегодня, 03:06
Published Сегодня, 03:06
Modified Сегодня, 03:07
Updated Сегодня, 03:07
У дальневосточных леопардов появился ребенок. Котенок родился в конце июля. Его папу зовут Дава, а маму — Хиллари. Это единственные рожденный зверек в 2024 году у леопардов, в зоопарках не только России, но и Европы. Поэтому можно назвать котенка особенным.
Хиллари стала хорошей матерью. Первое время она прятала дочку от посторонних глаз. Сейчас малышка гуляет вместе с мамой. Девочка за почти два месяца очень подросла. Она пробует даже взрослую еду.
А вот разлученные с мамой медвежата-двойняшки Белка и Стрелка привыкают к новому вольеру. Появилось видео, как они присматриваются к новой территории.