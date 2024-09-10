У Давы родилась дочь — она особенная

У дальневосточных леопардов появился ребенок. Котенок родился в конце июля. Его папу зовут Дава, а маму — Хиллари. Это единственные рожденный зверек в 2024 году у леопардов, в зоопарках не только России, но и Европы. Поэтому можно назвать котенка особенным.