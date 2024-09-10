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Published Сегодня, 03:06

Modified Сегодня, 03:07

Updated Сегодня, 03:07

У давы родилась особенная дочь

У Давы родилась дочь — она особенная

10 сентября 2024, 03:06
Фото: 1MI
У давы родилась особенная дочь

У Давы в Новосибирске родилась особенная дочка

Малышка стала первым ребенком в молодой семье, опубликованы первые снимки.

У дальневосточных леопардов появился ребенок. Котенок родился в конце июля. Его папу зовут Дава, а маму — Хиллари. Это единственные рожденный зверек в 2024 году у леопардов, в зоопарках не только России, но и Европы. Поэтому можно назвать котенка особенным.

Фото: В. Габов / Новосибирский зоопарк

Хиллари стала хорошей матерью. Первое время она прятала дочку от посторонних глаз. Сейчас малышка гуляет вместе с мамой. Девочка за почти два месяца очень подросла. Она пробует даже взрослую еду.

Фото: В. Габов / Новосибирский зоопарк

А вот разлученные с мамой медвежата-двойняшки Белка и Стрелка привыкают к новому вольеру. Появилось видео, как они присматриваются к новой территории.

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