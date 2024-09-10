Ученые: Мощная магнитная буря повлияет на жизнь землян

В сентябре текущего года индекс солнечного цикла вырос до максимальных в XXI веке значений, а значит, увеличились и риски мощных солнечных вспышек и геомагнитных бурь. Зафиксированная в мае 2024 года магнитная буря пока считается самой мощной, но и в сентябре нас могут ожидать подобные явления.