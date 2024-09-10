Ученые: Мощная магнитная буря повлияет на жизнь землян

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
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Updated Сегодня, 05:16
В мае этого года в различных частях земного шара наблюдалось яркое полярное сияние. Несмотря на красоту, оно является свидетельством опасного явления в атмосфере.
Мощное полярное сияние вызвала самая сильная за последние два десятилетия магнитная буря. Проникая в верхние слои воздушной оболочки Земли, энергетически заряженные частицы могут оказать влияние на спутниковое и электронное оборудование, электрические сети и даже стать причиной интернет-коллапса, сообщает newia.ru.
В сентябре текущего года индекс солнечного цикла вырос до максимальных в XXI веке значений, а значит, увеличились и риски мощных солнечных вспышек и геомагнитных бурь. Зафиксированная в мае 2024 года магнитная буря пока считается самой мощной, но и в сентябре нас могут ожидать подобные явления.
В настоящее время Солнце приближается к новому пику цикла активности. По мнению ученых, он будет достигнут в середине 2025 года или ранее.
По мере приближения к пику количество вспышек на Солнце и геомагнитных штормов будет расти и электротоки вокруг Земли будут нарастать. Они вполне способны оказать влияние на системы навигации и коммуникации и даже привести к глобальному отключению интернета во всем мире.
Мнения специалистов относительно воздействия геомагнитного шторма на человеческий организм расходятся. Согласно одной теории магнитные бури могут причинить вред людям, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы, другие же специалисты убеждены, что ухудшение самочувствия в периоды магнитных бурь является следствием самовнушения.