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Ученые: Мощная магнитная буря повлияет на жизнь землян

Ученые: Мощная магнитная буря повлияет на жизнь землян

10 сентября 2024, 05:15
Фото: Изображение Midjourney
Будущий год будет ознаменован мощным геомагнитным штормом, могущим оказать влияние на жизнь землян. В чем опасность магнитной бури и какие изменения она способна вызвать?

В мае этого года в различных частях земного шара наблюдалось яркое полярное сияние. Несмотря на красоту, оно является свидетельством опасного явления в атмосфере.

Мощное полярное сияние вызвала самая сильная за последние два десятилетия магнитная буря. Проникая в верхние слои воздушной оболочки Земли, энергетически заряженные частицы могут оказать влияние на спутниковое и электронное оборудование, электрические сети и даже стать причиной интернет-коллапса, сообщает newia.ru.

В сентябре текущего года индекс солнечного цикла вырос до максимальных в XXI веке значений, а значит, увеличились и риски мощных солнечных вспышек и геомагнитных бурь. Зафиксированная в мае 2024 года магнитная буря пока считается самой мощной, но и в сентябре нас могут ожидать подобные явления.

В настоящее время Солнце приближается к новому пику цикла активности. По мнению ученых, он будет достигнут в середине 2025 года или ранее.

По мере приближения к пику количество вспышек на Солнце и геомагнитных штормов будет расти и электротоки вокруг Земли будут нарастать. Они вполне способны оказать влияние на системы навигации и коммуникации и даже привести к глобальному отключению интернета во всем мире.

Мнения специалистов относительно воздействия геомагнитного шторма на человеческий организм расходятся. Согласно одной теории магнитные бури могут причинить вред людям, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы, другие же специалисты убеждены, что ухудшение самочувствия в периоды магнитных бурь является следствием самовнушения.

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