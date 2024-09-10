В школе Новосибирска серьезно травмирована девочка — что случилось

Posted Сегодня, 02:03
Published Сегодня, 02:03
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Updated Сегодня, 02:05
Все случилось в одной из школ Октябрьского района. Девочка получила травму глаз: ей прожгли яблоко лазерной указкой. Это была детская шалость, которая привела к таким последствиям.
Прокуратура организовала проверку данного инцидента. Действия администрации по мерам безопасности будут оценены. Если найдут какие-либо основания, то применятся соответствующие меры.
Другая ученица сломала в школе позвоночник, совершая кувырки на физкультуре. Она получила материальную компенсацию.