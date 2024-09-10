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Posted Сегодня, 02:03

Published Сегодня, 02:03

Modified Сегодня, 02:05

Updated Сегодня, 02:05

Девочка пострадала

В школе Новосибирска серьезно травмирована девочка — что случилось

10 сентября 2024, 02:03
Фото: Изображение Midjourney
Девочка пострадала

Школьнице из Новосибирска обожгли глаза лазерной указкой

В Новосибирске ученица получила травму глаз, подробности дали в прокуратуре.

Все случилось в одной из школ Октябрьского района. Девочка получила травму глаз: ей прожгли яблоко лазерной указкой. Это была детская шалость, которая привела к таким последствиям.

Прокуратура организовала проверку данного инцидента. Действия администрации по мерам безопасности будут оценены. Если найдут какие-либо основания, то применятся соответствующие меры.

Другая ученица сломала в школе позвоночник, совершая кувырки на физкультуре. Она получила материальную компенсацию.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Школа#Школьники#Прокуратура#Проверка#Травма#Октябрьский район
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