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Posted Сегодня, 11:23

Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 12:00

Updated Сегодня, 12:00

Теперь мужчина за решеткой

Версии не сходятся: захвативший в заложники мать с детьми новосибирец высказался о ЧП

10 сентября 2024, 11:23
Фото: 1MI
Теперь мужчина за решеткой

Захвативший в заложники мать с детьми новосибирец сказал свою версию о ЧП

Впервые прокомментировал захват заложников в квартире житель Новосибирска.

Все случилось днем 10 сентября в квартире на улице Жуковского. В полицию позвонили и сообщили, что там захватили заложников: женщину с тремя детьми-подростками. Это была его сожительница, а позвонил правоохранителям ее родственник.

Силовики проникли в квартиру штурмом. Мужчину задержали, а затем арестовали и отправили в СИЗО. Сам подозреваемый рассказывает КП-Новосибирск, что в заложники никого не захватывал.

Это был бытовой скандал, а дверь полицейским он не открывал из-за незнания, кто находится за дверью. К тому же, была ночь. Что касается стрельбы из окна, то он сказал следующее: «Высыпались патроны, ну и решил, бахну пару раз…».

Сама женщина, которая была в той квартире, не считает своего партнера виновным. Она не имеет к нему претензий. Детей отправили в Центр соцпомощи, с ними работает психолог.

Момент освобождения детей-заложников в Новосибирске попал на видео
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#Эмилия Губарева#Общество#Криминал#Происшествия#Новосибирск#Дети#Заложники
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