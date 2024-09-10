Версии не сходятся: захвативший в заложники мать с детьми новосибирец высказался о ЧП

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Все случилось днем 10 сентября в квартире на улице Жуковского. В полицию позвонили и сообщили, что там захватили заложников: женщину с тремя детьми-подростками. Это была его сожительница, а позвонил правоохранителям ее родственник.
Силовики проникли в квартиру штурмом. Мужчину задержали, а затем арестовали и отправили в СИЗО. Сам подозреваемый рассказывает КП-Новосибирск, что в заложники никого не захватывал.
Это был бытовой скандал, а дверь полицейским он не открывал из-за незнания, кто находится за дверью. К тому же, была ночь. Что касается стрельбы из окна, то он сказал следующее: «Высыпались патроны, ну и решил, бахну пару раз…».
Сама женщина, которая была в той квартире, не считает своего партнера виновным. Она не имеет к нему претензий. Детей отправили в Центр соцпомощи, с ними работает психолог.