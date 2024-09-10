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Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

Когда лучше жениться

ЗАГС назвал самые красивые даты свадеб для новосибирцев в 2025 году

10 сентября 2024, 12:58
Фото: Изображение Midjourney
Когда лучше жениться
Будущие молодожены выбирают самые красивые даты свадеб, а новосибирский ЗАГС рассказал, какие дни будут красиво смотреться в свидетельстве о заключении брака.

Для многих пар важна красивая дата. Большинство стремятся «бронировать» именно эти дни, причем иногда за несколько месяцев. В 2025 году тоже будут красивые цифры.

Самые популярные станут 25.02.2025 — зеркальная дата и 08.07.2025 — День семьи любви и верности. Еще среди красивых есть — 02.02.2025, 22.02.2025, 05.05.2025, 12.12.2025.

Конечно, значимой в вашей жизни станет любая дата, когда вы распишитесь и не стоит расстраиваться, когда места на «красивые» числа уже заняты.

А вот развестись новосибирцам стало дороже. Сумма за госпошлину поднялась до 5 тысяч рублей. Этот закон действует по всей России.

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