Жертва абьюзера прославилась после участия в программе «За гранью»

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
Modified Сегодня, 04:37
Updated Сегодня, 04:37
Тогда еще ее возлюбленный сначала казался настоящим принцем, а потом он начал ее регулярно избивать из-за ревности. Роковым стало похищение. Когда девушка приняла решение уйти от парня и снять квартиру, он приехал под предлогом и жестоко избил ее. Он наносил удары предметами и даже воткнул ей нож в бедро, сообщили в шоу. После этого поступка на съемной квартире, он затолкал жертву в машину и отвез к себе в квартиру. Соседи помочь ей не могли, так как дом был только что сдан и там почти никто не проживал.
Несколько дней мужчина издевался над сибирячкой и насиловал, рассказывает жертва. Ей удалось сбежать, заперев тирана в квартире. После этой шокирующей ситуации она простила возлюбленного, так как сильно любила. Она забеременела от него и финальной точкой стало то, что издеваться над ней он не прекратил. После этого женщина ушла и уже навсегда.
Сам кавалер отрицает эти обвинения. По его словам, он не похищал возлюбленную, не бил ее, а на нож она напоролась сама. С его слов, когда женщина пыталась сбежать, на улице она упала и ударилась лицом. Эти слова повергли зрителей в шок. На передаче также выступили и другие жертвы абьюзера. Они признались, что их сибиряк тоже избивал и то время забыть они не могут никогда, так как все еще страдают от физических и моральных болей. Жертва прославилась после участия в программе. Эфир не ускользнул и от правоохранителей.
После выхода передачи в свет, Следственный комитет начал расследование уголовного дела по факту похищения человека. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах расследования.