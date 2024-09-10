Жертва абьюзера прославилась после участия в программе «За гранью»

Сам кавалер отрицает эти обвинения. По его словам, он не похищал возлюбленную, не бил ее, а на нож она напоролась сама. С его слов, когда женщина пыталась сбежать, на улице она упала и ударилась лицом. Эти слова повергли зрителей в шок. На передаче также выступили и другие жертвы абьюзера. Они признались, что их сибиряк тоже избивал и то время забыть они не могут никогда, так как все еще страдают от физических и моральных болей. Жертва прославилась после участия в программе. Эфир не ускользнул и от правоохранителей.