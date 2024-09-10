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Posted 10 сентября 2024, 10:40

Published 10 сентября 2024, 10:40

Modified 10 сентября 2024, 12:15

Updated 10 сентября 2024, 12:15

Житель Новосибирска пришел в торговый центр с муляжом взрывного устройства

Житель Новосибирска пришел в торговый центр с муляжом взрывного устройства

10 сентября 2024, 10:40
Фото: Пресс-служба Росгвардии.
Около 10 часов утра в торговом центре «Гигант» нашли подозрительный предмет, по внешнему виду похожий на взрывное устройство, рассказали в пресс-службе агентств безопасности «Гвардия».

Устройство представляло собой металлическую конструкцию с крупным шприцем и проводами, примотанными изолентой. Предмет лежал на столе возле ячеек для хранения вещей.

Бойцы ГБР-77 немедленно эвакуировали посетителей и сотрудников — всего около 50 человек — и вызвали правоохранителей.

На место прибыли сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС, скорой помощи, кинологический расчет и взрывотехники ФСБ России. Подозрительное устройство взорвали. Подозреваемого задержали.

Видео: Агентство безопасности «Гвардия».

В Росгвардии корреспонденту уточнили, что саперы установили, что устройство является муляжом и не представляет опасности.

Видео: Агентство безопасности «Гвардия».

Также 10 сентября силовики провели операцию по освобождению заложников. Мать и детей захватил сожитель.

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