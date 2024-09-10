Житель Новосибирска пришел в торговый центр с муляжом взрывного устройства

На место прибыли сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС, скорой помощи, кинологический расчет и взрывотехники ФСБ России. Подозрительное устройство взорвали. Подозреваемого задержали.

Бойцы ГБР-77 немедленно эвакуировали посетителей и сотрудников — всего около 50 человек — и вызвали правоохранителей.

Устройство представляло собой металлическую конструкцию с крупным шприцем и проводами, примотанными изолентой. Предмет лежал на столе возле ячеек для хранения вещей.

В Росгвардии корреспонденту уточнили, что саперы установили , что устройство является муляжом и не представляет опасности.

Также 10 сентября силовики провели операцию по освобождению заложников. Мать и детей захватил сожитель.

Минеры работают в крупном торговом центре Новосибирска — что произошло

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