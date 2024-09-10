atas.info
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
atas.info
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 10:40

Published Сегодня, 10:40

Modified Сегодня, 12:15

Updated Сегодня, 12:15

Житель Новосибирска пришел в торговый центр с муляжом взрывного устройства

Житель Новосибирска пришел в торговый центр с муляжом взрывного устройства

10 сентября 2024, 10:40
Фото: Пресс-служба Росгвардии
Около 10 часов утра в торговом центре «Гигант» нашли подозрительный предмет, по внешнему виду похожий на взрывное устройство, рассказали в пресс-службе агентств безопасности «Гвардия».

Устройство представляло собой металлическую конструкцию с крупным шприцем и проводами, примотанными изолентой. Предмет лежал на столе возле ячеек для хранения вещей.

Бойцы ГБР-77 немедленно эвакуировали посетителей и сотрудников — всего около 50 человек — и вызвали правоохранителей.

На место прибыли сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС, скорой помощи, кинологический расчет и взрывотехники ФСБ России. Подозрительное устройство взорвали. Подозреваемого задержали.

Видео: Агентство безопасности «Гвардия»

В Росгвардии корреспонденту уточнили, что саперы установили, что устройство является муляжом и не представляет опасности.

Видео: Агентство безопасности «Гвардия»

Также 10 сентября силовики провели операцию по освобождению заложников. Мать и детей захватил сожитель.

Минеры работают в крупном торговом центре Новосибирска — что произошло
Узнать подробнее
Читайте также:
Мужчина захватил заложников в Новосибирске — что известно к этому часуДетей забрали из семьи после захвата их в заложники пьяным жителем НовосибирскаНовый подрядчик ремонта Октябрьского моста в Новосибирске — кто им стал
#Алёна Рогонова#Происшествия#Видео#Новосибирск#Теракт
Подпишитесь
Техника НАТО на улицах Новосибирска — названы сроки появления танков
Сегодня, 05:47
Обыски прошли у высокопоставленных силовиков Новосибирска — к кому нагрянули
Сегодня, 10:24
«И на все вопросы отвечать: „Всегда живой!“» — 60 лет Егору Летову
Сегодня, 09:07
Производители сливочного масла наживаются на покупателях из Новосибирска
Сегодня, 08:04
Новый подрядчик ремонта Октябрьского моста в Новосибирске — кто им стал
Сегодня, 06:42
Район «Острых козырьков» — как сейчас выглядит легендарная Нахаловка
Вчера, 22:30