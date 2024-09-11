120 лет на защите здоровья: губернатор поздравил инфекционную больницу №1 с юбилеем

История инфекционной больницы началась в 1904 году, когда открыли «заразный» барак на 15 коек. Там лечили больных холерой. На сегодняшний день ГБУЗ НСО «ГИКБ №1» — это единственное медучреждение в Новосибирской области, где оказывают помощь при инфекционных заболеваниях. В конце года больница разместится в новом здании, с технологиями, позволяющими проводить необходимые медицинские вмешательства.