120 лет на защите здоровья: губернатор поздравил инфекционную больницу №1 с юбилеем

Posted 11 сентября, 08:26
Published 11 сентября, 08:26
Modified 11 сентября, 08:28
Updated 11 сентября, 08:28
Весь коллектив, а также ветеранов, работающих в больнице, поздравили первый зампредседателя Госдумы РФ Александр Жуков, губернатор Андрей Травников, сенатор Александр Карелин, председатель Заксобрания региона Андрей Шимкив.
История инфекционной больницы началась в 1904 году, когда открыли «заразный» барак на 15 коек. Там лечили больных холерой. На сегодняшний день ГБУЗ НСО «ГИКБ №1» — это единственное медучреждение в Новосибирской области, где оказывают помощь при инфекционных заболеваниях. В конце года больница разместится в новом здании, с технологиями, позволяющими проводить необходимые медицинские вмешательства.
Для больницы построили целый больничный городок — на площади 24 га под Новосибирском. На территории есть 21 здание медназначения, 504 медицинских бокса, десять инженерных сооружений. Почти десять тысяч единиц оборудования.
Напомним, что региональные власти поставили задачу: не просто обновить здания, которым сегодня 80-100 лет, но и вынести инфекционный центр из центра мегаполиса. И эта задача выполняется.