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Posted 11 сентября, 08:26

Published 11 сентября, 08:26

Modified 11 сентября, 08:28

Updated 11 сентября, 08:28

Больница скоро переедет

120 лет на защите здоровья: губернатор поздравил инфекционную больницу №1 с юбилеем

11 сентября 2024, 08:26
Фото: 1MI
Больница скоро переедет
Городской инфекционной клинической больнице №1 исполнилось 120 лет: это одно из самых старейших учреждения здравоохранения Новосибирской области.

Весь коллектив, а также ветеранов, работающих в больнице, поздравили первый зампредседателя Госдумы РФ Александр Жуков, губернатор Андрей Травников, сенатор Александр Карелин, председатель Заксобрания региона Андрей Шимкив.

История инфекционной больницы началась в 1904 году, когда открыли «заразный» барак на 15 коек. Там лечили больных холерой. На сегодняшний день ГБУЗ НСО «ГИКБ №1» — это единственное медучреждение в Новосибирской области, где оказывают помощь при инфекционных заболеваниях. В конце года больница разместится в новом здании, с технологиями, позволяющими проводить необходимые медицинские вмешательства.

Фото: nso.ru.

Для больницы построили целый больничный городок — на площади 24 га под Новосибирском. На территории есть 21 здание медназначения, 504 медицинских бокса, десять инженерных сооружений. Почти десять тысяч единиц оборудования.

Напомним, что региональные власти поставили задачу: не просто обновить здания, которым сегодня 80-100 лет, но и вынести инфекционный центр из центра мегаполиса. И эта задача выполняется.

Строительная готовность новосибирской инфекционной больницы — 99,4 процента
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#Эмилия Губарева#Новосибирская область#Строительство#Здравоохранение#Лечение#Диагностика#Инфекционная больница
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