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Новосибирец умер

Бизнес-омбудсмен Николай Мамулат скончался в Новосибирске во время сна

11 сентября 2024, 06:24
Фото: 1MI
Новосибирец умер
В Новосибирске умер бывший депутат Николай Мамулат, сообщили в Заксобрании.

Николаю Мамулату было 67 лет. Он скончался прошлой ночью у себя дома. В прошлом Николай был депутатом Законодательного собрания.

Аппарат уполномоченного по правам бизнесменов передает, что бывший народный избранник умер во сне. У него были проблемы с сердцем, сообщают источники.

Бизнес-омбудсменом он работал с 2019 года. Сам Мамулат родился и вырос в Полтавской области. Свою картеру строил в Новосибирске. Церемония прощания назначена на 13 сентября.

Недавно также умер бессменный ведущий КВН Александр Масляков. Он оставил своей семье крупное наследство.

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