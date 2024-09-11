Бизнес-омбудсмен Николай Мамулат скончался в Новосибирске во время сна

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Николаю Мамулату было 67 лет. Он скончался прошлой ночью у себя дома. В прошлом Николай был депутатом Законодательного собрания.
Аппарат уполномоченного по правам бизнесменов передает, что бывший народный избранник умер во сне. У него были проблемы с сердцем, сообщают источники.
Бизнес-омбудсменом он работал с 2019 года. Сам Мамулат родился и вырос в Полтавской области. Свою картеру строил в Новосибирске. Церемония прощания назначена на 13 сентября.
Недавно также умер бессменный ведущий КВН Александр Масляков. Он оставил своей семье крупное наследство.