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Posted 11 сентября, 07:21

Published 11 сентября, 07:21

Modified 11 сентября, 07:23

Updated 11 сентября, 07:23

Где больше пробок

Где пробки длиннее всего — топ городов с дорожными заторами

11 сентября 2024, 07:21
Фото: atas.info
Где больше пробок

Новосибирск попал в пятерку городов с длинными пробками

Аналитики составили рейтинг городов России, где пробки длиннее всего.

В топе оказались крупные города России: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара, а также Новосибирск. Здесь ситуация с пробками обстоит хуже всего. Автомобилисты тратят порой несколько часов, чтобы добраться от пункта А в пункт Б.

В среднем, проезд из-за заторов в Новосибирске занимает 40 минут. Свой день в пробках проводят 7% жителей столицы Сибири, такие данные приводит МТС Юрент, пишет «Газета». Не стоит в пробках только метро, часто шутят горожане.

Пробки зачастую связаны со стройками и ремонтами. Горожане не один год страдали, пока с нуля строили четвертый мост. Сейчас идет ремонт двух главных мостов: Октябрьского и Димитровского.

Новосибирск сковали километровые пробки — где сложнее всего проехать
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Пробки#Автомобиль#Проезд
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