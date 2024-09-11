Где пробки длиннее всего — топ городов с дорожными заторами

В топе оказались крупные города России: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара, а также Новосибирск. Здесь ситуация с пробками обстоит хуже всего. Автомобилисты тратят порой несколько часов, чтобы добраться от пункта А в пункт Б.