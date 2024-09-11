Где пробки длиннее всего — топ городов с дорожными заторами

Posted 11 сентября, 07:21
Published 11 сентября, 07:21
Modified 11 сентября, 07:23
Updated 11 сентября, 07:23
В топе оказались крупные города России: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара, а также Новосибирск. Здесь ситуация с пробками обстоит хуже всего. Автомобилисты тратят порой несколько часов, чтобы добраться от пункта А в пункт Б.
В среднем, проезд из-за заторов в Новосибирске занимает 40 минут. Свой день в пробках проводят 7% жителей столицы Сибири, такие данные приводит МТС Юрент, пишет «Газета». Не стоит в пробках только метро, часто шутят горожане.
Пробки зачастую связаны со стройками и ремонтами. Горожане не один год страдали, пока с нуля строили четвертый мост. Сейчас идет ремонт двух главных мостов: Октябрьского и Димитровского.