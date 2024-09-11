Исследование СОГАЗа: главный критерий при выборе клиники и врача по ДМС — отзывы

Больше половины опрошенных отметили, что изучают отзывы в интернете (37%) или спрашивают мнения знакомых (29%) перед тем, как записаться на прием в ту или иную клинику. При этом около 80% опрошенных обращают внимание на отзывы о клиниках при записи к врачу через мобильное приложение «СОГАЗ — здоровье и страхование». Наличие онлайн-записи в клинику сочли принципиально важным 48% респондентов.