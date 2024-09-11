Малолетние живодеры: школьники жестоко издевались над собакой — что известно

Говорят, что собака все-таки осталась жива. Информацию подтвердила и полиция. Пес якобы встал после всех издевательств и убежал. Его подобрала соседка. Однако, россияне не верят в эту версию. Они сопоставляют кадры видео и сомневаются, что животное подавало признаки жизни еще во время избиения. К тому же, собаки визуально различаются, что и смущает неравнодушных. Полиция проведет ветеринарную экспертизу, чтобы выяснить, то ли это животное.