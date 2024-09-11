Малолетние живодеры: школьники жестоко издевались над собакой — что известно

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
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Updated Сегодня, 04:54
Все случилось в селе Котик, что в Тулунском районе. Правоохранители случайно наткнулись на видео в соцсетях, где подростки издевались над животным. Инцидент был еще в июле, но огласка началась только в сентябре. На кадрах школьник подвесил собаку на веревку, а другой мальчик бил животное топором и тыкал в него вилами. Третий участник происшествия снимал все на камеру.
После мониторинга соцсетей, найденного видео и резонанса в Сети, мальчишек нашли быстро. Село маленькое, все друг друга знают. Подростков сразу же отвели на допрос. Это был 16-летний студент колледжа и двое школьников. Их поставили на учет в органы внутренних дел. Прокуратура начала проверку.
После шумихи, в интернет попали слитые номера телефонов парней: им угрожала вся страна. Выяснилось, что парни неоднократно устраивали издевательства над животными, а также они часто были замешаны в скандалах с хулиганством. Местные жители хотели на эмоциях устроить самосуд несовершеннолетним. Мать малолетнего оператора даже извинилась за своего сына.
Как выяснилось, семья, которой принадлежала собака, не считала животное своим питомцем. Они утверждают, что пес прибился к ним случайно, поэтому они попросили местных парней избавиться от четвероногого. Сделали они это таким ужасным способом. Как удалось узнать Atas.info, хозяева собаки переехали из Иркутской области в Новосибирск, ради учебы ребенка. Перед переездом все и случилось.
Говорят, что собака все-таки осталась жива. Информацию подтвердила и полиция. Пес якобы встал после всех издевательств и убежал. Его подобрала соседка. Однако, россияне не верят в эту версию. Они сопоставляют кадры видео и сомневаются, что животное подавало признаки жизни еще во время избиения. К тому же, собаки визуально различаются, что и смущает неравнодушных. Полиция проведет ветеринарную экспертизу, чтобы выяснить, то ли это животное.
Глава Лиги безопасности интернета Екатерина Мизулина тоже ужаснулась увиденным. По ее словам, столь жестокие издевательства живодеров она не видела давно.
«Считаю, что подростки должны быть наказаны по всей строгости закона. Неизвестно, на что еще они способны, если такое могут творить с безобидным животным», — говорит Мизулина.
В стороне не осталась и официальный представитель МВД Ирина Волк. Как она отметила, родителей малолетних живодеров уже привлекли к ответственности за неисполнение обязанностей. Дело контролирует полиция. После проверки примут соответствующие меры по всей строгости закона.